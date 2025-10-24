Пихал карандаши в падчерицу: как мать покрывала отчима-педофила

Диджей и частный предприниматель Елена Доброгорская 12 лет назад разорвала отношения со своей семьей. Чтобы расставить все точки над «i», девушка решила рассказать свою историю на многомиллионную аудиторию. NEWS.ru рассказывает об этом.

Мать на коленях молила о прощении

Елена Доброгорская в 2013 году, когда ей был 31 год, пришла в эфир украинской телепередачи «Детектор брехни». Суть программы заключается в том, что герой может заработать крупную сумму, если правдиво ответит на 21 вопрос от ведущего. До эфира участник шоу беседует с психологом, а после специалист на полиграфе задает ему 100 вопросов, из которых для эфира выбирают самые острые.

Группой поддержки Елены в программе выступили мать, отчим, брат, сестра и гражданский муж. Однако к концу программы родители превратились в ответчиков. После записи эфира редакция была вынуждена вызвать правоохранителей на площадку. Мать девушки стояла перед ней на коленях и плакала, вымаливая прощение.

«Это очень тяжелый случай. Уверена, он будет иметь продолжение после выхода программы в эфир. По крайней мере, со стороны проекта мы сделаем все для этого возможное», — заявляла руководитель проекта Анна Калина.

Избивал шваброй с гвоздями

Первым делом ведущий пошел с тяжелой артиллерией на отчима Елены Виталия. В ходе беседы выяснилось, что отец семейства постоянно избивал детей и жену. Больше всего доставалось супруге Наталье. Мать и дочь вспоминали, как мужчина специально набил гвоздей в швабру, чтобы избивать супругу. В другой раз он переломал бамбуковые шторы, пока избивал ими сожительницу.

Иногда к побоям Виталий привлекал своих друзей-собутыльников. Так, однажды они вместе переломали ребра его родному сыну.

Из-за ада, который творился дома, Елена была вынуждена сбежать от родителей в 16 лет. При этом мать не спешила ее искать. В свое оправдание женщина утверждала, что терпела тирана дома, чтобы дети были «накормлены и одеты».

Карандаши не для учебы

На седьмой вопрос ведущего Елена отвечала, едва сдерживая слезы. «Вам стыдно сознаваться в том, что вашим первым сексуальным партнером был отчим?» — обратился ведущий Дмитрий Карпачев к героине программы.

После положительного ответа отчим Виталий начал настаивать, что сексуального контакта с девочкой у него не было. Но Елена настаивала, что впервые приемный отец надругался над ней еще в возрасте пяти лет.

«Ну сексуального контакта не было. Просто ласкал ее, да и все. Я даже не помню, как получилось это все. Ну сексуального контакта не было», — оправдывался Виталий.

Лишь супруг Елены Вадим, который знал об этой истории, смог пояснить ведущему, что отчим Елены в детстве насиловал ее карандашами.

Виталий неоднократно пытался извиниться перед падчерицей, но та отвечала, что не нуждается в его извинениях. В ответе на следующий вопрос она раскрыла, что насилию подвергалась не только она, но и другие знакомые девочки.

«Ей было 8–10 лет. Я не хочу врать. Ну ты ее лапал своими карандашиками и уходил в ванную заниматься своими делами. Хочешь сказать, ты не просил нас полежать, раздвинуть ножки?» — гневилась Елена в адрес отчима.

Мама высмеяла дочку

В какой-то момент в студии на Виталия начала агрессировать его супруга Наталья и несколько раз ударила его. Но спустя несколько минут отвечать за проступки пришлось уже матери.

«Мать заставляла вас гладить гениталии отчима и смотреть, как они занимаются сексом?» — задал вопрос Дмитрий Карпачев. Елена подтвердила, что это произошло еще до первого насильственного эпизода в возрасте пяти лет.

«Я тебе хочу сказать, что мое детство закончилось, как ты меня познакомила с моим новым папой. Ты говорила: не бойся, не бойся, все нормально. Я помню эту кровать. Ты не думай, что в этом возрасте ребенок ничего не запоминает. Если бы ты тогда не позволила меня ласкать, он бы меня в твое отсутствие не ласкал бы. А ты меня обзывала проституткой. Какой ребенок может быть проституткой? Скажи мне!» — кричала Елена на свою мать.

Наталья поначалу делала вид, будто не понимает, о чем говорит дочь. Но вскоре выяснилось, что и об эпизоде насилия карандашами женщине уже давно было известно. Елена поделилась, что в подростковом возрасте мать высмеяла ее и сказала, что в полиции ей никто не поверит.

«Я хочу сказать, что я тебе не мщу. Я тебе хочу сказать, просто будь матерью хотя бы для тех двоих детей, которые остались. Я хочу, чтобы она знала, что я не пришла мириться. Мне не нужны твои извинения. Я всю жизнь с постоянной паранойей борюсь из-за этого», — заявила Елена.

В финале программы мать подошла к дочери и начала просить прощения, стоя на коленях, но та попросила увести от нее родственницу.

