Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 18:25

Внучка посадила дедушку: вологодский бизнесмен оказался педофилом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Череповце за решетку отправили дедушку, который с пятилетнего возраста растлевал внучку. Сейчас пострадавшей уже 11 лет. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом деле.

Растлевал и бил по лицу

Череповецкий городской суд в закрытом режиме рассмотрел уголовное дело против 54-летнего жителя города. Его судили по подозрению в насильственных действиях в отношении внучки 2014 года рождения.

По данным суда, с мая 2019 года по декабрь 2023 года мужчина систематически совершал в отношении малолетней родственницы насильственные действия сексуального характера, то есть без проникновения. Все преступления происходили в его квартире в Череповце. Суд констатировал, что мужчина злоупотреблял ее беспомощным состоянием.

«Достоверно зная о малолетнем возрасте девочки, подсудимый использовал ее беспомощное состояние, а также применял физическое насилие, в том числе удерживал ее в помещениях и нанес как минимум один удар по лицу», — сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.

Дедушка все отрицает

На процессе подсудимый отрицал основную часть обвинений. Он утверждал, что его действия носили «игровой характер» и были частью «семейных отношений», а также заявил, что внучка его оговаривает. При этом он частично признал отдельные эпизоды, однако отказался признавать их преступными.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тем не менее суд, проанализировав совокупность доказательств, включая заключения судебных экспертиз и другие материалы дела, пришел к выводу, что вина подсудимого полностью доказана. Доводы защиты были признаны несостоятельными и опровергнуты собранными уликами.

Так Череповецкий городской суд вынес обвинительный приговор: осужденному назначено наказание в виде 12,5 года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, а также дополнительное ограничение свободы на один год. Кроме того, с него взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшей — 500 тыс. рублей.

Нашли по следу даниловского маньяка

Хотя разбирательство велось в закрытом режиме, Telegram-канал «ПривидеЛОСЯ» пишет, что к преступлению оказался причастен «приличный человек», который долгое время числился подрядчиком крупной сталелитейной компании.

По данным канала, вышли на растлителя сотрудники следственной группы, работающие с делом даниловского маньяка, который тоже орудовал в том числе в Череповце. По сведениям канала, в поисках неуловимого маньяка следователи раскрыли еще несколько преступлений — в том числе два убийства в Кирове и изнасилование студентки в Череповце. Той студентке на сегодняшний день уже 40 лет, а случайным образом добытые улики позволили найти ее обидчика спустя десятилетия.

Читайте также:

Тройной инцест: братьев посадили за изнасилование слабоумного кузена

Педофил спрятался в многодетной семье: отчима признали растлителем

Вывез в безлюдное место: физрук сел на 12 лет за растление школьницы

изнасилования
инцест
происшествия
криминал
уголовные дела
педофилы
педофилия
растление
родственники
Вологодская область
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Навсегда в наших сердцах»: Медведев поблагодарил КНДР за помощь в СВО
Суд вернул зампреда «Яблока» Шлосберга под домашний арест
Остался только позвоночник: сын превратил мать в пепел и вызвал полицию
Частые вопросы клиентов — ответы монтажников и консультантов
«Газпром» приготовился к зиме и установил новый рекорд
Медведев отметил заслуги выступавших на параде в Пхеньяне корейских бойцов
Появился уникальный снимок вращающихся вокруг друг друга черных дыр
Трамп пригрозил Китаю «масштабными» последствиями
Немецким властям объяснили, чем они сами усложняют борьбу с дронами
Еврокомиссар подтвердил планы ЕС по активам ЦБ России для Украины
«Как борщ и харчо»: Карпин сравнил работу тренером сборной и клуба
«Для этого нет причин»: Трамп передумал встречаться с Си Цзиньпином
«Стоит девушка с двумя чемоданами»: Сафронов о появлении незнакомой невесты
Лукашенко резко высказался о присуждении Нобелевской премии мира не Трампу
В США рассказали об объявлении Пентагоном «войны» СМИ
Путин объяснил перенос российско-арабского саммита на более поздний срок
Лукашенко раскрыл, чем поделился Путин с лидерами стран СНГ
Трамп поблагодарил Путина за оценку его усилий в решении мировых кризисов
«В духе доброй воли»: первая леди США заявила о канале связи с Путиным
Мхитарян рассказал, как Моуринью оскорблял его в «Манчестер Юнайтед»
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.