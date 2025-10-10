Внучка посадила дедушку: вологодский бизнесмен оказался педофилом

В Череповце за решетку отправили дедушку, который с пятилетнего возраста растлевал внучку. Сейчас пострадавшей уже 11 лет. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом деле.

Растлевал и бил по лицу

Череповецкий городской суд в закрытом режиме рассмотрел уголовное дело против 54-летнего жителя города. Его судили по подозрению в насильственных действиях в отношении внучки 2014 года рождения.

По данным суда, с мая 2019 года по декабрь 2023 года мужчина систематически совершал в отношении малолетней родственницы насильственные действия сексуального характера, то есть без проникновения. Все преступления происходили в его квартире в Череповце. Суд констатировал, что мужчина злоупотреблял ее беспомощным состоянием.

«Достоверно зная о малолетнем возрасте девочки, подсудимый использовал ее беспомощное состояние, а также применял физическое насилие, в том числе удерживал ее в помещениях и нанес как минимум один удар по лицу», — сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.

Дедушка все отрицает

На процессе подсудимый отрицал основную часть обвинений. Он утверждал, что его действия носили «игровой характер» и были частью «семейных отношений», а также заявил, что внучка его оговаривает. При этом он частично признал отдельные эпизоды, однако отказался признавать их преступными.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тем не менее суд, проанализировав совокупность доказательств, включая заключения судебных экспертиз и другие материалы дела, пришел к выводу, что вина подсудимого полностью доказана. Доводы защиты были признаны несостоятельными и опровергнуты собранными уликами.

Так Череповецкий городской суд вынес обвинительный приговор: осужденному назначено наказание в виде 12,5 года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, а также дополнительное ограничение свободы на один год. Кроме того, с него взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшей — 500 тыс. рублей.

Нашли по следу даниловского маньяка

Хотя разбирательство велось в закрытом режиме, Telegram-канал «ПривидеЛОСЯ» пишет, что к преступлению оказался причастен «приличный человек», который долгое время числился подрядчиком крупной сталелитейной компании.

По данным канала, вышли на растлителя сотрудники следственной группы, работающие с делом даниловского маньяка, который тоже орудовал в том числе в Череповце. По сведениям канала, в поисках неуловимого маньяка следователи раскрыли еще несколько преступлений — в том числе два убийства в Кирове и изнасилование студентки в Череповце. Той студентке на сегодняшний день уже 40 лет, а случайным образом добытые улики позволили найти ее обидчика спустя десятилетия.

