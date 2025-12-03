«Девственности не лишил, но все остальное было»: отец 7 лет насиловал дочку

Девушка Арина, терпевшая насилие со стороны своего отца на протяжении семи лет, рассказала об этом и матери, и бабушке. Никто ей не помог. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Отец в роли «хорошего полицейского»

Арина спустя годы вспоминает в документальном фильме проекта «Спектр», что росла в семье, где мать занимала позицию строгого воспитателя, а отец — доброго и понимающего. Эта роль позволяла ему предлагать «веселые авантюры» и смягчать наказания, наложенные матерью. То есть мама была в этой системе воспитания злым полицейским, а папа — добрым. Именно это позволило мужчине пойти на преступление против родной дочери.

Когда девочке было шесть лет, отец зашел к ней в комнату и предложил интимную близость.

«Просто однажды папа зашел ко мне в комнату и предложил. <...> Поэтому к нему было много доверия, много интереса, и он всегда предлагал что-то разное. И было весело на это соглашаться, поэтому я особо не задумывалась. Я была очень маленькой. Мне было шесть», — рассказывает Арина.

Долго и регулярно

Не осознавая происходящего, ребенок согласился, воспринимая это как очередную «авантюру». С тех пор по вечерам, за закрытой дверью, начались регулярные сексуальные действия, которые продолжались вплоть до того, как девочке исполнилось 13 лет. Отец убеждал девочку, что подобное происходит во многих семьях.

«Моя история достаточно страшная по нескольким пунктам. Это длилось много лет. Наверное, до тех пор, пока я не перешла в возраст 13 лет. И это продолжалось регулярно. Проще сказать, чего он не делал: он не лишил меня девственности. Все остальное происходило. При этом отец старался убедить меня, что все в порядке и вообще это происходит во многих семьях, и ничего страшного», — рассказывает Арина.

Сотрудники полиции Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более того, отец убеждал девочку, что он прекратит склонять ее к интиму, как только она попросит об этом.

«Он говорил, что прекратит вообще все, как только я откажу ему. Отказывать папе было страшно. Возможно, это боязнь потерять связь с единственным родителем, который хоть как-то демонстрирует, что заинтересован в тебе», — объясняет девушка.

«Мама осталась с отцом»

Почти сразу после начала этой истории девочка рассказала обо всем бабушке. Та стала вести дневник, фиксируя рассказы внучки, но не сообщила об этом ни матери, ни в правоохранительные органы. Молчание сохранялось годами.

В 16 лет девочка сама рассказала матери о случившемся. Та сначала выслушала, но затем отказалась верить. При этом отец не скрывал правды: когда к нему обратились с вопросами, он во всем признался.

«Причем отец сам ничего не скрывал. И когда к нему пришли с вопросами, он во всем сознался. Никому ничего не стало. Мама осталась жить с отцом», — заключает Арина.

