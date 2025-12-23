Новый год-2026
На Украине раскрыли планы сбежавшего из страны «кошелька» Зеленского

«Украинская правда»: сбежавший в Израиль Миндич не вернется на Украину

Сбежавший с Украины бизнесмен Тимур Миндич, которого называют другом и «кошельком» президента Владимира Зеленского, не намерен возвращаться в страну, заявил руководитель отдела расследований «Украинской правды» Михаил Ткач в беседе с журналисткой Татьяной Даниленко на YouTube-канале издания. По его словам, предприниматель планирует остаться в Израиле.

Миндич не готов возвращаться [на Украину], он будет находиться в Израиле, как и другой фигурант этого дела (Александр Цукерман. — NEWS.ru). Имея израильское гражданство, очень удобно, — отметил он.

Ткач добавил, что Миндич не признает предъявленных ему обвинений. Бизнесмен посчитал их политической манипуляцией со стороны антикоррупционных органов.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что в отношении Миндича возбудили уголовное дело о государственной измене. По его словам, об этом ему стало известно из ответа Службы безопасности Украины (СБУ) на его запрос.

До этого экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил NEWS.ru, что публикация полной версии пленок Миндича Национальным антикоррупционным бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратурой страны будет зависеть от позиции Зеленского. По его мнению, антикоррупционные органы используют материалы дела для политического шантажа и контроля над властью.

Украина
Владимир Зеленский
бизнесмены
уголовные дела
