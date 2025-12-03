«Не надо насилия, я сама»: девушка уплыла от маньяка по ледяной реке

В Петрозаводске девушка прыгнула в ледяную воду, чтобы спастись он насильника. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой криминальной истории.

«Мужик, отвали!»

Осенью в Центральном парке Петрозаводска злоумышленник напал на местную жительницу. Пострадавшая по имени Ангелица рассказала в эфире шоу «За гранью» на канале НТВ, что в тот день гуляла в лесополосе около улицы Ла-Рошель и обнимала березы. Но вдруг рядом с ней появился мужчина и напал.

«Я закричала: „Мужик, отвали! Что ты делаешь?!“ Он повалил меня на склон, закрыл рот и нос, так что я просто не могла дышать. Второй рукой схватил меня за горло. Потом он стал спускаться вниз, в штаны, и я поняла, что меня сейчас будут насиловать», — рассказала Ангелица в эфире.

«Вся до ниточки промокла»

На своей странице «ВКонтакте» девушка после нападения написала, что для спасения ей пришлось проявить хитрость, а затем нырнуть в холодную реку.

«Я могла не выжить, если бы не смогла вырваться и переплыть реку. В полной темноте, без единой души рядом. <...> А знаете, что меня спасло? Простое русское: „Не надо насилия, я сама отсосу!“ Вот так, после этих волшебных слов мужики „плывут“, я воспользовалась моментом, когда мужик ослабил хватку, и прыгнула в реку!» — писала Ангелица.

Девушка рассказала, что, пока скрывалась от маньяка, получила много синяков и ссадин по всему телу.

«Речка ледяная просто. Я вся до ниточки промокла, пальцы — в кровь, коленки о камни разбиты все. Синяки и царапины, многочисленные ссадины на лице», — рассказывала пострадавшая.

Ангелица отметила, что также в этой ситуации ее выручил водонепроницаемый телефон. Он остался в рабочем состоянии после такого экстренного заплыва, и с его помощью она смогла позвонить мужу, который сразу же за ней приехал.

В управлении СК по региону изданию «Карелия Daily» подтвердили, что возбудили уголовное дело, поймали насильника, суд его арестовал. После этого уголовное дело передали из Карелии по подследственности в другой следственный отдел — не в республике. Куда именно, в ведомстве не раскрывают.

Вторая жертва

Также в студии появилась еще одна жительница Петрозаводска — Ольга Лебедь. Она утверждает: на нее нападал маньяк в том же парке. Ольга гуляла там с собакой, когда к ней подкрался злоумышленник.

При этом в полицию женщина обращаться так и не стала, поскольку сейчас лечится от рака. Она не хочет для себя лишних волнений. Женщины описали нападавшего и пришли к выводу, что это один и тот же человек.

