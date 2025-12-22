Условка за нападение с топором: суд оставил Михаила Хубутия на свободе

Экс-министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия получил год условно за нападение на бывшую возлюбленную с топором. NEWS.ru рассказывает подробности этого дела.

Избил обухом топора

Весной Михаил Хубутия ворвался в дом к модели Юлии Ван, с которой у него есть общая дочь, и избил ее обухом топора. Врачи диагностировали у девушки закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей.

Михаила задержали и возбудили против него дело о причинении телесных повреждений средней тяжести и угрозе убийством. Все это время он находился под домашним арестом. 22 декабря Одинцовский городской суд вынес ему приговор — год условно с испытательным сроком в год.

«Я очень устала и истощена»

Сама Юлия Ван подтвердила, что судебные разбирательства окончены. Но она недовольна вердиктом.

«Сегодня прошел суд! Вынесли наказание – условный срок, один год. Для меня это самый адский и тяжелый год. Я очень устала и истощена», — цитирует Юлию Ван журнал The Voice Mag.

Девушка выразила надежду, что экс-супруг исправился и больше не будет ее беспокоить.

«Надеюсь, что человек осознал и раскаялся искренне! Хочу закрыть эту страницу и идти в Новый год с чистого листа. Больше не хочу обсуждать эту тему и забыть всё это как страшный сон. Спасибо всем, кто был рядом и поддерживал меня», — говорит Юлия.

При этом в октябре она жаловалась, что получает от неизвестного угрозы. В своем Instagram (деятельность запрещена в РФ) она выложила отрывок аудиозаписи, где некий мужчина говорит «Передай, что у меня еще много топоров». Из-за этого девушка с ребенком вынужденно покинула Россию.

Юлия Ван Фото: Социальные сети

Бросила цирк и влюбилась в тирана

Юлия Ван родом из Ростовской области, из города Морозовска. С детства она занималась художественной гимнастикой и бальными танцами. После школы поступила в колледж, где получила образование артистки эстрады и цирка, став эквилибристкой. Она гастролировала, завоевывала медали и даже планировала уехать в Китай, чтобы присоединиться к большой цирковой труппе. В 18 лет она была уверена — будущее ждет ее на сцене.

Она переехала в Москву, где познакомилась с братьями Запашными. В цирке ей предложили сделать номер и попробовать себя на сцене.

«Но я стала свидетелем несчастного случая, когда девушка сорвалась во время выступления. К счастью, она выжила, но получила множество переломов. Этот инцидент стал для меня знаком, что цирковая карьера — не мой путь. После этого я долгое время работала в салоне красоты, в ресторане и подрабатывала моделью, как многие девушки, приезжающие в Москву», — признается Юлия.

Юлию и Михаила познакомила их общая знакомая. После первой встречи Михаил начал очень красиво ухаживать за девушкой, дарил цветы и дорогие подарки. Но вскоре мужчина начал проявлять свою худшую сторону.

Юлия рассказывает, что с Михаилом они были вместе около семи лет, а процесс расставания был долгим и мучительным. При этом нападение с топором произошло, когда она совсем этого не ожидала.

