Убивал только стариков: кочегар с топором полгода держал в ужасе Омск

В частном секторе Омска несколько месяцев происходили одинаковые убийства с грабежами. Преступник, иногда в сопровождении жены, расправлялся с пожилыми горожанами, почти всегда забирая у них деньги, одежду и еду. Кем были убийцы и как их поймали — в публикации NEWS.ru.

Что известно о серии убийств стариков в Омске

По официальной версии, всего от рук серийного убийцы в Омске пострадали восемь пенсионеров, за что в прессе этого преступника, как и некоторых других, назвали Раскольниковым. Большинство его жертв были женщинами, но однажды он расправился и с пожилым мужчиной. Серия длилась с июня по октябрь 1995 года. Примечательно, что убийства происходили строго в светлое время суток. Как правило, жертв он обворовывал, но иногда не забирал ничего.

Первой жертвой убийцы в Омске стала 84-летняя пенсионерка, к которой злодей пришел под видом искателя жилья. Хозяйка ответила, что комнату сдать не может, но дала мужчине контакты, где можно арендовать угол. На следующий день убийца вновь пришел к этой женщине с супругой, сказав, что, дескать, потерял бумажку. Пока старушка вновь записывала на листочке адрес, гость придушил ее полотенцем, а после забил до смерти молотком по голове. Затем пара обчистила дом, забрав с собой более 1 млн рублей из сбережений погибшей, медали, сапоги, тушенку, масло, варенье и 10 бутылок водки.

Через некоторое время убийца зарубил топором 64-летнюю пенсионерку, забрав у нее сережки и продукты. В конце августа 1995-го аналогичным образом были убиты 84-летняя женщина и 85-летний мужчина, проживавшие в частных домах неподалеку друг от друга. Из дома первой преступник не забрал ничего (по другой версии — 50 тысяч рублей), а у второго похитил 800 тысяч рублей и карманные часы.

Петр Геранков в представлении ИИ Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Создано ИИ

Очередная расправа произошла в середине сентября: на этот раз оперативники нашли в частном доме обезображенное тело одинокой старушки. У нее из дома исчезла лишь кофта, а ценности остались на месте.

Через несколько дней, 17 сентября 1995 года, маньяк зарубил 70-летнюю пенсионерку, у которой забрал магнитофон отечественного производства и упаковку фарша. Следом произошло еще одно убийство — погибшей оказалась одинокая 80-летняя омичка.

Последнее убийство случилось 3 октября 1995 года. На этот раз маньяк нагрянул в дом к 90-летней старушке на окраине Омска. Зарубив ее, злодей украл продукты из холодильника и электронную игру «Тетрис», популярную в 1990-е годы.

Как милиция нашла серийного убийцу

Уже в середине лета 1995 года по Омску поползли слухи, что в старой части города орудует маньяк, который начал охоту на одиноких стариков. Так появилась легенда об омском Раскольникове.

Правоохранительные органы соединили преступления в серию, по которой начали производство. Следственно-оперативная группа опросила множество свидетелей. Некоторые рассказывали о мужчине, который бесцельно разгуливал по Омску и расспрашивал о пожилых людях, которые сдают жилье. Представлялся он, как следует из материалов дела, беженцем из Казахстана или приехавшим из североказахстанского города Петропавловска.

Наиболее подробные приметы дала оперативникам свидетельница, видевшая предполагаемого убийцу возле дома последней погибшей пенсионерки. С ее слов был составлен портрет разыскиваемого: «Европейская внешность, на вид 30–35 лет, рост 175–180 см, худощавого телосложения, волосы русые с сединой, прямые, взъерошенные, лицо прямоугольное, нос удлиненный с большими крыльями. На верхней челюсти зубы из белого металла, справа один зуб отсутствует».

Петр Геранков в представлении ИИ Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Создано ИИ

По этим приметам маньяка задержали 17 октября 1995 года на железнодорожном вокзале в Омске. Им оказался 31-летний ранее неоднократно судимый Петр Геранков, который действительно недавно переехал в Омск из Казахстана. Его отпечатки пальцев нашли на местах преступлений, а дома у задержанного обнаружили вещи убитых. На допросах Геранков почти сразу признался в содеянном и написал явку с повинной. Из нее выяснилось, что на преступления его якобы толкнуло отсутствие денег. Однако он иногда уходил с места преступления с пустыми руками. Это говорит о том, что убивать преступника заставляла не только корысть.

Кого маньяк убил до переезда в Россию

Буквально за день до переезда в РФ, 20 июня 1995 года, Петр Геранков расправился с 84-летней пенсионеркой в городе Сергеевке Северо-Казахстанской области, у которой он с женой и дочерью некогда снимал квартиру и был там официально прописан, но впоследствии жил какое-то время в другом месте.

Поскольку денег на переезд в Россию у семьи не было, Геранков решил ограбить хозяйку. В назначенный день он с женой вернулся к прежней арендодательнице, попросившись на ночлег. Пенсионерка впустила их к себе, положила спать на веранде и ушла в комнату. Когда хозяйка уснула, мужчина задушил ее платком. Чтобы спрятать следы преступления, он с женой устроил пожар, включив обогреватель и забросав его ветошью.

Что известно о жизни преступника до серии убийств

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», Петр Геранков родился в 1964 году в селе Имантау на севере Казахстана в многодетной семье. Рос он без отца, который развелся с матерью, когда будущему убийце было полтора года. Вскоре воспитанием ребенка занялся отчим. В школе мальчик не был особо прилежным учеником, но посещал клуб юных моряков.

Петр Геранков в представлении ИИ Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Создано ИИ

Отучившись восемь классов, Геранков поступил в местный техникум на тракториста, где сошелся с неблагополучными студентами, втянувшими его в криминальную среду. Когда будущему серийнику было 15 лет, он обокрал с приятелем магазин в родном селе, за что на 2,5 года отправился в колонию, но освободился условно-досрочно и трудоустроился на звероферму.

В июне 1981 года Петра Геранкова посадили за убийство, а отбыв срок в начале 1990-х, он был судим уже за разбой. После третьей отсидки мужчина приехал в город Сергеевку, устроился там кочегаром в местную больницу и женился. У молодоженов вскоре родился ребенок.

Средств на жизнь у молодой семьи не хватало, жили они в съемном жилье. К тому же в середине 1990-х на фоне распада инфраструктуры в многоквартирных домах Сергеевки перестало работать отопление, предприятия закрывались, люди покидали город.

Чтобы сменить место жительства, Геранковым не хватало денег — их они раздобыли у бывшей квартирной хозяйки, которую задушили и подожгли. После ее убийства семья перебралась в Россию, где жили родственники жены Петра Геранкова. Но и там благополучной жизни не получилось, зато криминальный задор преступника разыгрался уже с новым, маниакальным размахом.

«[В Омской области] тетка устроила меня на работу, денег я не получал, и снова пришлось воровать. <…> Я сел на электричку, доехал до вокзала и пошел искать квартиру, где сдают, и соседка подсказала, где живет одна старушка. Я зашел к ней, выпили браги, и у нее стоял топор, я его взял и ударил три или четыре раза. Срезал с ушей сережки, деньги не нашел, взял продукты: варенье, тушенку, сгущенное молоко», — писал Геранков в явке с повинной.

Что стало с убийцей и его сообщницей-женой после поимки

Во время следствия Петра Геранкова и его жену Людмилу признали вменяемыми и предъявили обвинения в убийствах и разбойных нападениях. В 1996 году Геранкова признали виновным в лишении жизни девяти человек (восьми в Омске и одного — в Сергеевке), приговорив к высшей мере наказания — расстрелу. Однако, поскольку в России вступил в действие мораторий на смертную казнь, ее серийному убийце заменили на пожизненное лишение свободы.

Петр Геранков с женой в представлении ИИ Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Создано ИИ

Сейчас 61-летний Петр Геранков находится в колонии особого режима «Белый лебедь» в Соликамске Пермского края и ведет переписку с разными людьми, ударившись в религию. В 2017 году уральские СМИ публиковали фрагмент письма убийцы к священнику: «Отец Сергей! Умоляю вас ради Христа, поговорите с добрыми людьми, может, кто сможет мне помочь прислать конвертов и марок и немного денег, чтобы взять самое необходимое, без некоторых вещей очень тяжело. И обратиться не к кому, одна надежда на добрых людей. Поговорите, пожалуйста, и благословите. Буду очень ждать и молиться».

Его супруга получила пять лет колонии за соучастие в убийствах и хищениях в трех эпизодах. Где она сейчас, неизвестно.

