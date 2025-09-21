Получал оргазм от убийств: бродяга с тростью душил женщин по всей стране

В разных уголках страны на расстоянии тысяч километров происходили изнасилования и убийства женщин, которые вели асоциальный образ жизни. Если бы маньяк не был задержан, никто бы и не подумал соединить эти преступления в серию. Кем оказался таинственный душитель-путешественник, как его поймали — в материале NEWS.ru.

Как убийца колесил по стране и не привлекал к себе внимания

Из уголовного дела преступника можно узнать, что в 1985–1987 годах, когда происходили нападения и убийства, он побывал более чем в 150 городах и населенных пунктах СССР. Как следует из книги «Феномен российских маньяков», преступник орудовал в Москве, Арзамасе, Горьком, Ижевске, Иркутске, Калаче‑на-Дону, Кирове, Магнитогорске, Мичуринске, Омске, Ряжске, Саранске, Свердловске, Тюмени, Уфе, Челябинске и на территории Тульской области.

Пока в Ростовской области вовсю искали Чикатило, а в Подмосковье — Фишера, этот маньяк не привлекал к себе внимания и спокойно разъезжал по стране, как правило, без билета и на электричках. Приезжая в новые города, на вокзалах, у винно-водочных магазинов, возле церквей, иногда на кладбищах он знакомился с маргинальными женщинами-попрошайками и бездомными, приглашал их распить спиртное в безлюдном месте. Маньяк отправлялся с незнакомками на чердаки и в подвалы домов, в лесополосы у железных дорог, на пустыри, а также в жилые помещения случайных знакомых. Во время распития алкоголя преступник предлагал захмелевшим подругам заняться сексом. Если они отвечали отказом, то он душил их, избивал руками или разными предметами.

Во всех городах и поселках, куда приезжал маньяк, он не совершал более одного преступления. Вероятно, это был способ его маскировки, который работал почти два года.

Что известно о жертвах маньяка-путешественника

Считается, что одно из первых убийств маньяк совершил 25 июля 1985 года в Челябинске. Он познакомился с 34-летней женщиной Ларьковой. После распития алкоголя они пробрались в пристройку к зданию мастерских челябинского областного Театра оперы и балета имени Глинки. Там убийца расправился с собутыльницей, чтобы получить сексуальное удовлетворение, которое наступало в результате совершения насильственных садистских действий, следует из материалов дела. Он сорвал с Ларьковой одежду, избил палкой и задушил.

Как следует из книги знаменитого следователя Иссы Костоева и Виктора Викторова «Россия: преступный мир», еще одно убийство произошло 8 января 1986 года в Кирове. Там на железнодорожном вокзале маньяк познакомился с 57-летней женщиной Федоровой, после чего пришел с ней в гости к своим знакомым. Ночью после застолья маньяк расправился со спутницей.

«Он <…> схватил ее за шею руками и, сдавливая, повалил на стоявшую на полу оцинкованную ванну, ударив спиной о ее край. Продолжая душить, стащил Федорову на пол в ванной, задрал на ней одежду, обнажив грудь, живот и половые органы, укусил правую грудь и живот, затем взял находившийся в комнате напильник и нанес им потерпевшей удары в область живота, груди, лица, головы, конечностей. Так, без особого разнообразия — страница за страницей дела, труп за трупом. Меняются только фамилии жертв да населенные пункты», — говорится в книге Костоева и Викторова.

Как минимум один раз маньяк действовал по-другому. Он признался на допросе, что в 1987 году приехал в Арзамас, ночью пробрался в здание детского сада, а затем убил сторожа Тамару Гатилову. Но это дело осталось нераскрытым, хотя маньяк взял убийство на себя.

Как вместо убийцы задержали школьников и алкоголика

После убийства Гатиловой милиция задержала троих подростков. Очевидцы видели, как они перелезали через забор рядом с местом преступления. В милиции выбивали признательные показания из десятиклассников, пытаясь повесить на них это преступление. Под пытками подростки написали явки с повинной, из которых следовало, что они пробрались на территорию детского сада, чтобы покататься на качелях. Сторож попыталась их прогнать, и они ее якобы задушили.

«Один из них (десятиклассников. — NEWS.ru) рассказывал: сидит он напротив оперативника за столом, появляется из двери еще один сотрудник и без лишних слов наносит ему удары, валит его вместе со стулом. <…> Надевали противогаз — „слоника“ делали. Шланг противогаза перекрывался, и доступа воздуха не было», — заявил в эфире программы «Следствие вели» с Леонидом Каневским экс-следователь прокуратуры Горьковской области Николай Жабин.

Изучив жалобы родителей и показания школьников, он пришел к выводу, что доказательства были сфабрикованы. Сотрудник прокуратуры обратил внимание на свежие следы от трости рядом с местом убийства. Это могло указывать на то, что к преступлению были причастны не школьники, а человек, имеющий проблемы с хождением. В итоге Жабин добился того, чтобы необоснованные обвинения с подростков были сняты и их отпустили на свободу.

«Материалы выделили в отдельное производство, горьковская прокуратура разбиралась из-за необоснованного привлечения к уголовной ответственности», — рассказал в интервью видеоблогеру Саше Сулим бывший следователь по особо важным делам при прокуроре РСФСР Владимир Данилов.

В мае 1986 года в Горьком маньяк познакомился с 54-летней Лидией Назаровой, которая работала на ликеро-водочном заводе, а в свободное время варила брагу. Женщина пригласила его к себе домой и угостила самодельным напитком, популярным в 1980-е, в период антиалкогольной кампании. Во время распития между ними возник конфликт, маньяк задушил женщину, украл у нее 200 рублей и скрылся. Тем же вечером к ней зашел другой знакомый, сильно подвыпивший Сергей Спиридонов. Милиционеры схватили его. Только задержание настоящего убийцы спасло мужчину от тюремного срока.

Как милиционеры схватили бродячего садиста

Милиции удалось задержать маньяка благодаря железнодорожникам 28 апреля 1987 года. В тот день они обнаружили рядом с путями на перегоне между городом Ряжском и поселком Александро-Невским в Рязанской области мужчину, распивавшего спиртное вместе с женщиной. Вскоре ее нашли убитой (жертвой маньяка оказалась недавно освободившаяся из колонии Асия Шевелева), а в 300 метрах спал ее спутник — 46-летний уроженец Архангельской области Сергей Кашинцев. Мужчина освободился из колонии в 1985 году, вел бродяжнический образ жизни, хромал на одну ногу и передвигался с помощью трости.

После задержания Кашинцев сообщил оперативникам, что Шевелева его оскорбила, после чего он ее убил. Как вспоминал бывший следователь Дмитрий Плоткин, проводивший первый допрос, затем Кашинцев стал рассказывать о других многочисленных преступлениях. Всего бродяга с тростью взял на себя 58 эпизодов, но оперативники смогли доказать его причастность к семи убийствам и трем покушениям. Во всех случаях версию следствия подкрепили не только признания Кашинцева, но и показания выживших женщин, которые опознали маньяка.

Плоткин также отметил, что, судя по поведению садиста, он испытывал высшее наслаждение от процесса удушения жертв. Это было для маньяка важнее, чем половой акт, подчеркнул экс-следователь.

До сих пор неизвестно, сколько преступлений совершил Кашинцев. Пропадавших женщин никто не искал из-за того, что они вели асоциальный образ жизни. Некоторые тела обнаруживали спустя длительное время, смерти списывались на несчастные случаи, отравление алкоголем и сердечную недостаточность. Тело одной из убитых, 40-летней женщины, обнаружили на кладбище в Орле. Следователи посчитали, что она умерла от тромбоэмболии легочной артерии. Оперативников и судмедэксперта не смутило, что погибшая лежала на могиле с раздвинутыми ногами и задранным платьем.

При этом выжившие женщины не обращались в милицию, поэтому преступления не регистрировались.

Инвалидность помогала Кашинцеву втираться в доверие к жертвам. Он не выглядел опасным злодеем, некоторые женщины испытывали к нему жалость. Маньяк использовал трость как орудие преступления — душил ею и избивал жертв.

Что известно о жизни маньяка до серии убийств

Кашинцев появился на свет 9 августа 1940 года. Как отмечается в книге «Дактилоскопическое и дерматоглифическое исследование папиллярных узоров серийных убийц», с рождения у него была особенность развития — ноги разной длины, из-за чего он всю жизнь хромал.

С детства Кашинцев проявлял агрессию, которая во многом была реакцией на буллинг в школе. Вероятно, из-за того, что девушки избегали общения с хромым молодым человеком, он их ненавидел и вел себя неадекватно. Кашинцев не хотел учиться и работать, убегал из дома. В 1955 году он заманил зимой в баню малолетнюю девочку и уговаривал ее раздеться.

До задержания в 1987-м Кашинцев был неоднократно судим и трижды сидел в тюрьме — сначала за кражи и хулиганство, затем за убийство знакомой, которое совершил в состоянии алкогольного опьянения. Злодей начал душить женщин задолго до того, как стал серийным маньяком.

«Между вторым и третьим сроком Кашинцев квартировал у некоей гражданки Остапчук в Калаче-на-Дону. Она сперва впустила его переночевать, узнав, что бедному парню негде жить, он у нее и остался. Сергей устроился было на работу в котельную, но, когда сезон закончился, больше нигде не работал. Стал избивать хозяйку, вымогал у нее деньги. Появилась у него тогда очень неприятная манера — душить хозяйку. И только когда Кашинцев видел, что ей уже не хватает воздуха, отнимал руки от горла. Иногда бывал не в себе. Разденется, к примеру, зимой донага и в таком виде ходит по улицам. А то подожжет вещи или собачится с соседями. За это его снова осудили. А в 1975 году Остапчук узнала, что Кашинцев убил женщину и получил за это 10 лет», — пишут Костоев и Викторов в книге «Россия: преступный мир».

Когда Кашинцев отбывал срок за первое убийство, администрация колонии характеризовала его как замкнутого человека и агрессивного нарушителя порядка. Он, в частности, систематически отказывался от работы, был организатором азартных игр, конфликтных ситуаций среди осужденных, постоянно вымогал медикаменты и писал необоснованные жалобы. Сотрудники исправительного учреждения отмечали, что Кашинцев конфликтовал с женщинами, работавшими в медсанчасти. Однажды осужденный признался, что ему терять нечего и что после освобождения он намерен сводить счеты с представительницами противоположного пола.

При этом Кашинцев много времени проводил в тюремной библиотеке. Он читал не художественные произведения, а учебники по анатомии и физиологии человека, правовую литературу. Несколько раз убийца брал Большую медицинскую энциклопедию, а также постоянно штудировал журнал «Судебно-медицинская экспертиза», в котором описывались следы преступлений и содержались фотографии.

«Один и тот же журнал он мог перечитывать по нескольку раз, и осужденные смотрели на него как на ненормального», — утверждал библиотекарь колонии, в которой сидел Кашинцев.

Вероятно, любовь к криминалистической литературе помогла убийце длительное время оставаться безнаказанным, несмотря на то что он много раз совершал преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Кашинцев отбыл 10-летний срок за убийство от начала до конца. Из-за отрицательных характеристик будущий маньяк не мог рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Как только он вышел на свободу в 1985 году, началась серия убийств.

Что стало с убийцей после задержания

После задержания Кашинцева отправили на судебно-психиатрическую экспертизу в Воронежскую областную психбольницу. Из заключения медиков следовало, что у задержанного наблюдался психопатоподобный синдром вследствие перенесенного ранее органического поражения и неоднократных травм головного мозга. С этим были связаны его повышенная раздражительность, вспыльчивость, несдержанность, а также склонность к асоциальному поведению. Однако изменения личности не мешали мужчине отдавать себе отчет в собственных действиях и руководить ими.

Маньяка сочли вменяемым и предъявили ему обвинения в убийствах женщин. При этом Кашинцев надеялся, что его признают психически нездоровым. 13 марта 1990 года суд приговорил убийцу к смертной казни. Вердикт привели в исполнение 17 января 1992-го.

