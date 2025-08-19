Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Следователь рассказал, как «расколол» Чикатило

Следователь Костоев подкинул Чикатило идею во всем сознаться, чтобы его вылечили

Андрей Чикатило Андрей Чикатило Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Экс-следователь Исса Костоев, рассказал, как поймал маньяка Андрея Чикатило и уговорил того признаться в убийствах, подкинув мысль сослаться на свою душевную болезнь, пишет «Вечерняя Москва». По словам Костоева, до этого у правоохранителей имелись лишь косвенные доказательства.

Костоев сообщи, что следствие показало, что Чикатило неоднократно попадал в поле зрения оперативных служб. В 1984 году он был даже арестован по подозрению в этих преступлениях и три месяца содержался под стражей. Но эксперты ошибочно установили его группу крови, и он был отпущен. Лишь в 1990 году удалось снова выйти на след маньяка, но прямых улик не было.

[Я] подкинул ему [Чикатило] мысль о том, что он, возможно, душевно больной человек, поэтому его придется серьезно обследовать. <…> Я дал ему бумагу, он [Чикатило] стал писать: «Я совершил очень много тяжелейших преступлений, неслыханно тяжелых. У меня нарушения психики», — сообщил Костоев.

Ранее сообщалось, что попался Чикатило случайно. 6 ноября 1990 года он убил свою последнюю жертву рядом с полустанком у города Красный Сулин. После своего задержания Чикатило несколько недель содержался в СИЗО ростовского КГБ. Поначалу маньяк ничего особенного про себя не говорил и на контакт не шел, Костоев даже приглашал психиатра. Только после этого Чикатило раскололся и начал давать показания о своих преступлениях.

