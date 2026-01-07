Флаг Украины сняли со здания правительства Чехии

Флаг Украины был снят со здания правительства Чехии, расположенного в центре Праги, сообщает портал Idnes. Полотнище провисело там с 24 февраля 2022 года. Авторы материала обратили внимание, что в Чехии активно снимают украинские флаги со зданий с того момента, как к власти пришла коалиция в составе фракций «Акция недовольных граждан», «Свобода и прямая демократия» и «Автомобилисты».

Продолжается снятие украинских флагов со зданий государственных учреждений и ведомств. Украинский флаг больше не висит у входа в здание правительства, вместо него теперь висит флаг Европейского союза, — говорится в публикации.

Уточняется, что первым снять флаг Украины со здания палаты депутатов парламента Чехии распорядился ее спикер Томио Окамура. Примечательно, что он сделал это на второй день после вступления в должность.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил, что республика не станет выделять бюджетные средства на инициативу по поставкам боеприпасов для Вооруженных сил Украины. При этом он допустил, что программа может продолжиться, если ее профинансируют другие государства.