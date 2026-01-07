Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 18:27

Флаг Украины сняли со здания правительства Чехии

Флаги на здании правительства Чехии в Праге Флаги на здании правительства Чехии в Праге Фото: Shutterstock/FOTODOM
Флаг Украины был снят со здания правительства Чехии, расположенного в центре Праги, сообщает портал Idnes. Полотнище провисело там с 24 февраля 2022 года. Авторы материала обратили внимание, что в Чехии активно снимают украинские флаги со зданий с того момента, как к власти пришла коалиция в составе фракций «Акция недовольных граждан», «Свобода и прямая демократия» и «Автомобилисты».

Продолжается снятие украинских флагов со зданий государственных учреждений и ведомств. Украинский флаг больше не висит у входа в здание правительства, вместо него теперь висит флаг Европейского союза, — говорится в публикации.

Уточняется, что первым снять флаг Украины со здания палаты депутатов парламента Чехии распорядился ее спикер Томио Окамура. Примечательно, что он сделал это на второй день после вступления в должность.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил, что республика не станет выделять бюджетные средства на инициативу по поставкам боеприпасов для Вооруженных сил Украины. При этом он допустил, что программа может продолжиться, если ее профинансируют другие государства.

Чехия
Прага
Украина
Киев
флаги
