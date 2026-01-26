Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 08:56

В Чехии назвали флаг Украины в центре Праги ненужной провокацией

Окамура назвал огромный флаг Украины в центре Праги ненужной провокацией

Томио Окамура Томио Окамура Фото: Roland Macri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Размещение флага Украины в центре Праги стало «ненужной провокацией», такое мнение в социальной сети X высказал спикер чешского парламента Томио Окамура. Речь идет о 30-метровом полотне, вывешенном на Карловом мосту. Посольство Украины в Праге разместило флаг в честь 107-й годовщины объединения страны.

На мой взгляд, это ненужная провокация украинцев в отношении наших граждан, которые не согласны с массовой миграцией украинцев в Чешскую Республику, — убежден Окамура.

Он добавил, что решение украинского посольства «определенно не способствует» хорошим отношениям Праги и Киева. Окамура напомнил, что уважение к принимающей стране и ее символике должно быть «само собой разумеющимся».

Можете ли вы себе представить, чтобы в прошлом чешские эмигранты вывешивали бы 28 октября (День образования независимой Чехословакии. — NEWS.ru) 30-метровые флаги на Эйфелевой башне, Биг-Бене и так далее? — задался вопросом спикер.

Ранее флаг Украины сняли со здания правительства Чехии в центре Праги. Полотнище провисело там с 24 февраля 2022 года. В Чехии активно снимают украинские флаги со зданий с того момента, как к власти пришла коалиция в составе фракций «Акция недовольных граждан», «Свобода и прямая демократия» и «Автомобилисты».

