ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 17:19

Путин объяснил, как нужно помогать бездомным

Путин заявил, что бездомным людям надо оказывать помощь через НКО без бюрократии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бездомным людям нужно оказывать помощь, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. По словам главы государства, необходимо привлекать к этой проблеме НКО, без бюрократии.

Помощь бездомным, конечно, надо оказывать. Чего там говорить то. Надо избавиться, в конце концов, от этой бюрократии. Самым эффективным способом является привлечение НКО, — подчеркнул российский лидер.

Президент призвал проработать этот вопрос. Путин также выразил готовность поддержать такой процесс, отметив необходимость подготовить его соответствующим образом.

Ранее член СПЧ Ева Меркачева призвала создавать в России государственные реабилитационные центры для подростков, страдающих наркоманией. Правозащитница отметила, что острая нехватка бесплатных учреждений такого профиля вынуждает родителей обращаться в частные заведения, подобные тому, который находится в Дедовске.

Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в ноябре осудил антироссийскую резолюцию в СПЧ Организации. По его словам, западные страны продавили документ, проявив двойные стандарты.

Владимир Путин
бездомные
НКО
помощь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зоопарк Петербурга признал проблемы из-за западных санкций
Фестиваль креативных тюбингов «Mash на Горке» проведут в Москве
В Крыму возбудили уголовное дело после избиения участницы СВО
Путин раскрыл, когда российская армия завершит СВО
Военкор рассказал, как Зеленский приносит пользу России
«Медвежья шубка» перевернута с ног на голову: рецепт с фетой
«Это игры»: военэксперт о крупнейшем в истории ФРГ оборонном заказе
«Вижу свечение»: Крутой раскрыл, с какими звездами «попал в десятку»
Стало известно, какое оружие может применить ФРГ в случае глобальной войны
Ремонт квартиры у соседей закончился реанимацией для 11-летнего мальчика
Зеленскому остался год? Что Трамп сказал о выборах, при чем тут Россия
Замглавы «Яблока» пополнил «черный список»
Путин раскрыл, какую угрозу ИИ несет для России
Путин высказался о поддержке для участников СВО и КТО
В Росавиации раскрыли последствия ограничений на полеты в Шереметьево
Востоковед раскрыл причины затянувшегося конфликта Таиланда и Камбоджи
Путин пообещал рассмотреть возможность «новогоднего помилования» заключенных
Пенсионерка через интернет агитировала горожан вступить в секту
Слабые снегопады и тепло до +5? Погода в Москве в январе: чего ждать
В Госдуме объяснили, как Киев может сфальсифицировать результаты выборов
Дальше
Самое популярное
Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.