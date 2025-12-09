Путин объяснил, как нужно помогать бездомным

Бездомным людям нужно оказывать помощь, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. По словам главы государства, необходимо привлекать к этой проблеме НКО, без бюрократии.
Помощь бездомным, конечно, надо оказывать. Чего там говорить то. Надо избавиться, в конце концов, от этой бюрократии. Самым эффективным способом является привлечение НКО, — подчеркнул российский лидер.
Президент призвал проработать этот вопрос. Путин также выразил готовность поддержать такой процесс, отметив необходимость подготовить его соответствующим образом.
Ранее член СПЧ Ева Меркачева призвала создавать в России государственные реабилитационные центры для подростков, страдающих наркоманией. Правозащитница отметила, что острая нехватка бесплатных учреждений такого профиля вынуждает родителей обращаться в частные заведения, подобные тому, который находится в Дедовске.
Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в ноябре осудил антироссийскую резолюцию в СПЧ Организации. По его словам, западные страны продавили документ, проявив двойные стандарты.