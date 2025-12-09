Путин объяснил, как нужно помогать бездомным Путин заявил, что бездомным людям надо оказывать помощь через НКО без бюрократии

Бездомным людям нужно оказывать помощь, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. По словам главы государства, необходимо привлекать к этой проблеме НКО, без бюрократии.

Помощь бездомным, конечно, надо оказывать. Чего там говорить то. Надо избавиться, в конце концов, от этой бюрократии. Самым эффективным способом является привлечение НКО, — подчеркнул российский лидер.

Президент призвал проработать этот вопрос. Путин также выразил готовность поддержать такой процесс, отметив необходимость подготовить его соответствующим образом.

