01 ноября 2025 в 07:51

Гатилов осудил принятие антироссийской резолюции в СПЧ ООН

Гатилов назвал принятие антироссийской резолюции образцом двойных стандартов ООН

Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press

Западные страны в СПЧ ООН, пользуясь своим большинством, продавили антироссийскую резолюцию о правах человека, что стало проявлением двойных стандартов, сообщил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. По его словам, которые приводит РИА Новости, для этого задействуются даже угрозы и открытый шантаж.

Страны коллективного Запада и их союзники из сессии в сессию без особых трудностей продавливают политически ангажированные страновые резолюции в отношении государств, проводящих самостоятельную и независимую внутреннюю и внешнюю политику, — отметил он.

Ранее Гатилов сообщил, что к российским дипломатам наблюдается повышенный интерес со стороны иностранных спецслужб. По его словам, очень часто представители МИД РФ подвергаются в Женеве голословным обвинениям.

До этого постпред при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны разделили мир на «своих» и «чужих», поэтому многие из заложенных в Устав ООН принципов теперь остаются лишь на бумаге. По словам Небензи, действия Запада вызваны его желанием сохранить ускользающее влияние.

СПЧ
ООН
Геннадий Гатилов
резолюции
