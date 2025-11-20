Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 ноября 2025 в 01:35

«Для танго нужны двое»: РФ допустила диалог с США о ядерных вооружениях

Гатилов: Россия готова к диалогу с США по сокращению ядерных вооружений

Фото: Ian Dudley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Россия выразила готовность возобновить переговоры с Соединенными Штатами по вопросу сокращения ядерных вооружений, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в интервью газете «Известия». Дипломат подчеркнул, что для начала диалога необходимо создание соответствующих условий.

Россия готова к возобновлению диалога с США о сокращении ядерных вооружений, если для этого будут созданы соответствующие условия, — указал он.

По словам Гатилова, российская сторона готова после 5 февраля 2026 года в течение одного года продолжать соблюдать центральные количественные ограничения, установленные Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Данная мера будет реализована при условии, что США предпримут аналогичные шаги и не будут подрывать существующий баланс сил сдерживания.

Гатилов отметил, что возобновление диалога возможно только при взаимном соблюдении обязательств, так как «для танго нужны двое». Ожидается, что вопрос ядерного разоружения получит развитие в ходе дискуссий на очередной сессии Конференции по разоружению, которая запланирована на январь 2026 года.

Ранее сообщалось, что Москва спокойно воспринимает заявления Вашингтона о ядерных испытаниях в свете наличия у нее прорывных и не имеющих аналогов образцов новейших вооружений. Американская администрация до сих пор не предоставила официальных разъяснений относительно своей позиции по возобновлению ядерных испытаний.

