В России оценили возможность восстановления диалога с Грузией МИД РФ: предпосылки для восстановления диалога России и Грузии отсутствуют

Россия считает, что сейчас нет условий для полноценного политического диалога с Грузией, заявили газете «Известия» в МИД РФ. При этом Москва готова к постепенной нормализации отношений, ожидая ответных шагов.

Основным препятствием остается позиция Тбилиси, который ставит восстановление дипотношений в зависимость от пересмотра статуса Абхазии и Южной Осетии. Российская сторона считает такое требование «ущербным и нереалистичным». Признание государственности этих республик необратимо

Мяч — на грузинской стороне, которая, как мы полагаем, сама должна быть в этом заинтересована больше других, — подчеркнули в международном ведомстве.

По мнению экспертов, несмотря на сложности в политике, стороны поддерживают контакты в торговле и гуманитарной сфере. Это позволяет выстраивать практическое взаимодействие в обход основных противоречий.

Ранее сообщалось, что более 13 тыс. жителей Грузии подписали петицию с требованием ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии. Авторы инициативы предлагают ограничить срок их пребывания в стране тремя месяцами. По словам главы организации «Международная прозрачность — Грузия» Еки Гигаури, только за март — июнь было зарегистрировано около 6400 российских компаний, что в семь раз больше, чем за весь прошлый год.