Кобахидзе рассказал о политике Грузии в отношении России

Отношение грузинских властей к России очень четкое, со своими красными линиями, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По его словам, при этом сохраняется прагматичная политика, включая торгово-экономические связи, передает телекомпания «Рустави 2».

У нас нет дипломатических отношений, но вместе с этим у нас есть торгово-экономические отношения, и мы вновь осуществляем прагматичную политику, — заявил Кобахидзе.

Ранее сообщалось, что более 13 тыс. жителей Грузии подписали петицию с требованием ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии. Авторы инициативы предлагают ограничить срок их пребывания в стране тремя месяцами. По словам главы организации «Международная прозрачность — Грузия» Еки Гигаури, только за март — июнь было зарегистрировано около 6400 российских компаний, что в семь раз больше, чем за весь прошлый год.

Тем временем в МИД РФ информировали, что Россия считает, что сейчас нет условий для полноценного политического диалога с Грузией. При этом Москва готова к постепенной нормализации отношений, ожидая ответных шагов.