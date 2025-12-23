Сациви из курицы с грецкими орехами по-грузински — пошаговый рецепт

Готовим ароматный ужин с ореховой заправкой или горячее на Новый год — для этого блюда подойдет любая главная роль. Сациви из курицы с грецкими орехами по-грузински — простое блюдо, к которому захочется возвращаться снова и снова. Нежная текстура с пряным вкусом покорит сердца даже самых привередливых членов семьи. Попробуйте!
Для готовки вам понадобится
Куриное филе — 1 кг
Грецкий орех — 150 г
Куриный бульон — 500 мл
Чеснок — 3 головки
Лук — 1 шт.
Уцхо-сунели — чайная ложка
Молотый чили — 1/2 чайной ложки
Соль — на вкус
Способ приготовления
- От луковицы отрезать четвертинку.
- Поставить курицу на огонь вместе с большим куском лука. Отварить до готовности мяса.
- В блендере смешать специи, бульон, орехи, чеснок и четверть лучка. Пробить до образования однородной массы.
- Курицу остудить и полить ореховым соусом. Приятного аппетита!
Также предлагаем подать на стол хрустящий салат с курицей.