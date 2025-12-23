Сациви из курицы с грецкими орехами по-грузински — пошаговый рецепт

Готовим ароматный ужин с ореховой заправкой или горячее на Новый год — для этого блюда подойдет любая главная роль. Сациви из курицы с грецкими орехами по-грузински — простое блюдо, к которому захочется возвращаться снова и снова. Нежная текстура с пряным вкусом покорит сердца даже самых привередливых членов семьи. Попробуйте!

Для готовки вам понадобится

Куриное филе — 1 кг

Грецкий орех — 150 г

Куриный бульон — 500 мл

Чеснок — 3 головки

Лук — 1 шт.

Уцхо-сунели — чайная ложка

Молотый чили — 1/2 чайной ложки

Соль — на вкус

Способ приготовления

От луковицы отрезать четвертинку. Поставить курицу на огонь вместе с большим куском лука. Отварить до готовности мяса. В блендере смешать специи, бульон, орехи, чеснок и четверть лучка. Пробить до образования однородной массы. Курицу остудить и полить ореховым соусом. Приятного аппетита!

Также предлагаем подать на стол хрустящий салат с курицей.