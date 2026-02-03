Готовлю не суп, а норвежское «Чудо»: фрикадельки и цветная капуста под сырным облаком. Идеально для семейного воскресенья

Готовлю не суп, а норвежское «Чудо»: фрикадельки и цветная капуста под сырным облаком. Идеально для семейного воскресенья. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного и комфортного ужина, который соберет за столом всех.

Получается обалденная вкуснятина: нежные, сочные фрикадельки и хрустящие соцветия цветной капусты, запеченные в нежном сливочном соусе под золотистой, тягучей шапкой расплавленного сыра, которая скрепляет все воедино.

Для приготовления вам понадобится: 500 г фарша (свинина+говядина), 1 кочан цветной капусты, 300 мл сливок (20%), 150 г тертого сыра (чеддер или гауда), 1 яйцо, соль, перец, мускатный орех, панировочные сухари. Цветную капусту разберите на соцветия, отварите в подсоленной воде 5 минут и откиньте на дуршлаг. Фарш смешайте с яйцом, солью, перцем и сформируйте небольшие фрикадельки. В смазанную форму выложите капусту и фрикадельки. Сливки смешайте с половиной сыра, щепоткой мускатного ореха, солью и перцем. Залейте смесью содержимое формы. Сверху посыпьте оставшимся сыром и панировочными сухарями для хруста. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 25-30 минут до румяной сырной корочки.

