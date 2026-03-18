Насыпаю в фарш горсть «шелухи» — и через 15 минут на столе котлеты, вкуснее и нежнее обычных

Насыпаю в фарш горсть «шелухи» — и через 15 минут на столе котлеты, вкуснее и нежнее обычных

Беру фарш, яйцо и псиллиум вместо хлеба — и готовлю хрустящие, сочные котлеты прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для тех, кто следит за фигурой, но не готов жертвовать вкусом.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, аппетитные котлеты с тонкой хрустящей корочкой снаружи и нежной, сочной серединкой внутри. Они такие вкусные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете подать их к столу, а лишние калории не бьют по фигуре.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов мясного фарша (свинина, говядина или курица), 1 яйцо, 1 столовая ложка псиллиума, 2 столовые ложки воды, 1 луковица, соль, черный перец и любимые специи по вкусу, растительное масло для жарки. Псиллиум залейте водой и оставьте на 5–7 минут для набухания.

Лук мелко нарежьте или натрите на терке. В глубокой миске смешайте фарш, яйцо, набухший псиллиум, лук, соль и специи до однородности. Тщательно вымесите массу и отбейте ее о миску, чтобы котлеты были пышнее. Сформируйте небольшие котлеты и обжарьте на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до золотистой корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.