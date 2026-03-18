Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 18:00

Насыпаю в фарш горсть «шелухи» — и через 15 минут на столе котлеты, вкуснее и нежнее обычных

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру фарш, яйцо и псиллиум вместо хлеба — и готовлю хрустящие, сочные котлеты прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для тех, кто следит за фигурой, но не готов жертвовать вкусом.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, аппетитные котлеты с тонкой хрустящей корочкой снаружи и нежной, сочной серединкой внутри. Они такие вкусные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете подать их к столу, а лишние калории не бьют по фигуре.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов мясного фарша (свинина, говядина или курица), 1 яйцо, 1 столовая ложка псиллиума, 2 столовые ложки воды, 1 луковица, соль, черный перец и любимые специи по вкусу, растительное масло для жарки. Псиллиум залейте водой и оставьте на 5–7 минут для набухания.

Лук мелко нарежьте или натрите на терке. В глубокой миске смешайте фарш, яйцо, набухший псиллиум, лук, соль и специи до однородности. Тщательно вымесите массу и отбейте ее о миску, чтобы котлеты были пышнее. Сформируйте небольшие котлеты и обжарьте на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до золотистой корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
котлеты
рецепты
ужины
кулинария
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрон озвучил цену нового французского авианосца
Продюсер назвал город, который станет альтернативой Дубаю для шоу-бизнеса
У краснодарского депутата отобрали активы на 10 млрд рублей
Российский генерал оценил вероятность массовых протестов на Украине
Во Франции объяснили, в каком случае Сафонов потеряет место в составе ПСЖ
Что сказал Патрушев о российских морских дронах в сравнении с зарубежными
Заступничество польских коллег не спасло Бутягина от экстрадиции
«Бросить солдат в воду»: Иран пригрозил США и Израилю масштабным ответом
«Дело плохо»: историк предупредил об опасности скандального дела Бутягина
Американская разведка признала превосходство России
В российских заповедниках могут появиться военные базы
«Находятся в опасности»: в Ираке забили тревогу из-за обострения войны
Что известно об отмене антироссийских санкций в США
Что известно о последствиях падения обломков ракет на аэропорт Бен-Гурион
Дом, который успокаивает: роль мягких тканей в антистресс-интерьере
Простая комбинация цифр принесла россиянину 314 млн рублей
Что известно о похищенной в Смоленске девочке
Захарова раскрыла траты России на оказание гумпомощи нуждающимся странам
Глава «Турпомощи» раскрыл, исчезнут ли туроператоры из-за цифровизации
Известный британский певец взбесил украинских фанатов
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.