18 марта 2026 в 12:00

Вместо отбивных готовлю бедра по-белорусски: драники и курица в одном блюде

Куриные бедра по-белорусски — это сочное, сытное и невероятно вкусное блюдо на замену отбивным, которое объединяет в себе нежное куриное мясо и хрустящую картофельную корочку.

Вам понадобится: 4-6 куриных бедер (филе), 2 яйца, 100 мл минеральной воды, 2 ст. л. муки, 3-4 картофелины, соль, перец, паприка, чеснок.

Рецепт: куриные бедра слегка отбейте, посолите, поперчите, приправьте паприкой и чесноком. Для кляра взбейте яйца с минералкой, мукой и солью. Картофель натрите на мелкой терке, слегка отожмите, посолите и поперчите. Каждое бедро обмакните в кляр, затем с двух сторон облепите тертым картофелем, формируя плотную шубку.

Выкладывайте на разогретую сковороду с маслом и обжаривайте на среднем огне по 5-7 минут с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Затем можно накрыть крышкой и потомить на маленьком огне еще 5 минут для полной готовности.

Это блюдо объединяет в себе курицу и драники. Невероятная вкуснятина, остановиться есть невозможно.

Ранее стало известно, как приготовить котлеты из крабовых палочек — вкуснее рыбных и готовятся за 15 минут.

Проверено редакцией
Хоккеисту «Старта» разрезало бедренную артерию коньком во время игры
Куриные бедрышки в сливочном соусе с пюре: тот самый домашний ужин, от которого все в восторге
Куриные бедрышки в сливочном соусе с пюре: тот самый домашний ужин, от которого все в восторге
Беру пекинку и яйцо — через 10 минут уже едим. Хрустящие шницели затмят любое мясо
Беру пекинку и яйцо — через 10 минут уже едим. Хрустящие шницели затмят любое мясо
Оджахури: блюдо, которое готовят грузины, когда хочется тепла при застолье
Оджахури: блюдо, которое готовят грузины, когда хочется тепла при застолье
Тру картошку и заливаю сметаной — быстрый ужин на столе: нежнее и вкуснее, чем любой ресторанный гратен
Тру картошку и заливаю сметаной — быстрый ужин на столе: нежнее и вкуснее, чем любой ресторанный гратен
Дарья Иванова
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

