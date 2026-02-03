Куриные бёдрышки в сливочном соусе с пюре: тот самый домашний ужин, от которого все в восторге

Иногда хочется самой простой еды — но такой, чтобы было по-настоящему вкусно. Румяные куриные бёдрышки, томлённые в сливочном соусе, и нежное картофельное пюре — классика, которая никогда не подводит. Сытное, ароматное и очень уютное блюдо: курица мягкая, соус густой и насыщенный, а пюре — идеальное дополнение.

Ингредиенты: куриные бёдра — 500 г, мука — 1 ст. л. + 1 ч. л., паприка — 1 ч. л., сванская соль — ½ ч. л., приправа для курицы — ½ ч. л., сухой чеснок — ½ ч. л., растительное масло — для жарки, сливочное масло — 20 г, репчатый лук — 1 шт., сливки — 500 мл (можно заменить молоком), чеснок — 1 зубчик, укроп — 1 веточка, картофель — 1,5 кг, соль — по вкусу.

Картофель отвариваем в подсоленной воде и готовим пюре привычным способом. Для курицы смешиваем муку, паприку, соль, приправу и сухой чеснок. Обваливаем бёдра в смеси и обжариваем на растительном и сливочном масле до румяной корочки. Добавляем нарезанный лук, переворачиваем курицу и жарим ещё около 5 минут на слабом огне. Посыпаем мукой, вливаем тёплые сливки, аккуратно перемешиваем и тушим до готовности. После закипания добавляем измельчённый чеснок и укроп.

