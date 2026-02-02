Картошка с характером: острая, румяная и такая, что просят добавку

Иногда из самой обычной картошки получается блюдо, которое легко затмевает мясо. Хрустящая корочка, сладость болгарского перца, аромат специй и лёгкая острота — просто, но очень эффектно. В результате выходит яркая, сочная и пряная картошка с южным настроением. Отлично подойдёт и как самостоятельное блюдо, и как гарнир — исчезает со сковороды мгновенно.

Ингредиенты: картофель 1,5 кг, болгарский перец 2 шт. (разных цветов), репчатый лук 2 средние головки, чеснок 2–3 зубчика, перец чили 1 стручок, яблочный уксус 1 ст. л., паприка 1 ч. л., тмин 1 ч. л., оливковое масло 4–5 ст. л., соль и чёрный перец по вкусу, свежая петрушка.

Картофель очищаем и отвариваем почти до готовности, при необходимости нарезаем крупными кусками. В сковороде разогреваем часть масла и обжариваем картошку до румяной корочки. Лук и болгарский перец нарезаем кубиками, чеснок и чили мелко рубим. В ступке растираем чеснок, чили, уксус, паприку, тмин, соль, 2 ст. л. масла и немного петрушки. К картошке добавляем лук, слегка подрумяниваем, затем кладём болгарский перец и ароматную смесь специй, жарим ещё 4–5 минут. Солим, перчим по вкусу, перед подачей щедро посыпаем свежей петрушкой — и подаём сразу, пока картошка особенно вкусная.

