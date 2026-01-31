Зимняя Олимпиада — 2026
Мгновенный салат «Гость на пороге» с яйцами, крабовыми палочками и корейской морковью — беспроигрышный рецепт

Когда гости уже на подходе, а времени на готовку почти нет, выручает именно этот салат. Он собирается за считаные минуты из простых продуктов, но выглядит и ощущается на вкус совсем не «на скорую руку». Сытный, нежный и с легкой пикантностью — идеальный вариант, когда нужно быстро накрыть на стол и не ударить в грязь лицом.

Ингредиенты: морковь по-корейски — 150 г, яйца — 3 шт., плавленый сыр — 1 шт. (около 100 г), крабовые палочки — 100 г, майонез — по вкусу, соль — по вкусу.

Приготовление: яйца отварите вкрутую, остудите и натрите на крупной терке. Плавленый сыр и крабовые палочки также натрите. В глубокой миске соедините корейскую морковь, яйца, сыр и крабовые палочки. Добавьте майонез, при необходимости посолите и аккуратно перемешайте. Перед подачей дайте салату настояться 15–20 минут в холодильнике, чтобы вкусы лучше соединились.

