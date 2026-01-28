Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 14:45

Паштет просто класс: печень совсем не чувствуется, а пользы — масса

Этот паштет легко удивляет даже тех, кто обычно печень не любит. Он получается нежным, воздушным и без характерного печёночного вкуса — всё благодаря простому «секретному» ингредиенту. Кабачок делает текстуру бархатной, а вкус мягким и сливочным.

Ингредиенты: куриная печень — 300 г, морковь — 1 шт., репчатый лук — 1 шт., чеснок — ½ головки, кабачок — ½ шт. (или 1 небольшой), молоко — 100 мл, сливочное масло — 20 г, зелёный лук — небольшой пучок, соль и перец — по вкусу.

Приготовление: печень и овощи нарежьте крупными кусочками, выложите на противень, слегка сбрызните маслом, посолите и запекайте при 180 °C около 30–35 минут до мягкости. Готовые ингредиенты переложите в чашу блендера, влейте молоко и пробейте до однородной кремовой массы. Добавьте сливочное масло и ещё раз перемешайте. Готовый паштет посыпьте зелёным луком. Паштет выходит нежнейшим, с приятным сливочным вкусом — идеален для бутербродов, тостов и тарталеток.

