Вы и думать забудете о колбасе: 3 вкусных паштета, которые легко приготовить дома

Если хочется вкусного перекуса, но без лишних добавок из магазинных продуктов, домашние паштеты становятся отличной альтернативой колбасе. Они получаются нежными, ароматными и готовятся из простых ингредиентов. Такие намазки отлично подходят для хлебцев, тостов или свежих овощей, а главное — их легко сделать всего за несколько минут.

Вот три варианта полезных паштетов, которые можно готовить на каждый день.

Свекольный паштет с грецкими орехами получается ярким, нежным и слегка ореховым. Для приготовления понадобится: свёкла — 200 г, грецкие орехи — 20 г, натуральный йогурт — 30 г, чеснок — 1 зубчик (около 3 г), лимонный сок, соль и перец по вкусу. Запечённую свёклу измельчают в блендере вместе с йогуртом, чесноком и специями до кремовой текстуры. Орехи мелко рубят и добавляют часть в паштет, а часть используют для посыпки сверху.

Белый фасолевый паштет с розмарином и копчёной паприкой получается мягким и ароматным. Ингредиенты: варёная белая фасоль — 250 г, оливковое масло — 5 г, розмарин — щепотка, копчёная паприка — 1 г, соль и перец. Все продукты измельчают в блендере до кремовой консистенции. Если паштет получается слишком густым, можно добавить немного воды или жидкости от фасоли.

Паштет из куриной печени с тимьяном получается особенно нежным. Понадобится: куриная печень — 300 г, лук — 50 г, сливки 10 % — 50 г, сливочное масло — 5 г, тимьян — щепотка, соль и перец. Лук слегка обжаривают на масле, добавляют печень и готовят до мягкости. Затем вливают сливки, добавляют тимьян и прогревают пару минут. После этого массу измельчают блендером до гладкой текстуры.

Такие паштеты получаются вкусными, сытными и отлично подходят для лёгких завтраков или перекусов.

