07 марта 2026 в 12:31

Просто возьмите баночку хорошей горбуши — нежный паштет или риет или намазка на бутерброды. Заменит магазинные

Фото: D-NEWS.ru
Всего 10 минут — и на столе нежная, сливочная намазка, которую гости принимают за деликатес. А по факту — обычная консервированная рыба и минимум усилий. Домашний вариант получается дешевле готовых паст из супермаркета и при этом гораздо вкуснее: без лишних добавок, с натуральным составом и ярким рыбным ароматом. Текстура — мягкая, воздушная, отлично намазывается на тосты, багет или хлебцы.

Ингредиенты: горбуша в собственном соку 120 г (1 баночка, подойдут и другие рыбные консервы), творожный сыр 80 г, варёные яйца 2 шт., лук 40 г, соль, перец, специи по вкусу (отлично работает смесь перцев и копчёная паприка).

Лук и яйца мелко нарезают, из горбуши при необходимости убирают крупные косточки, соединяют рыбу с творожным сыром и специями, затем пробивают всё погружным блендером до однородной кремовой текстуры. Намазка получается нежной, насыщенной и с лёгкой копчёной ноткой — идеально к завтраку, перекусу или быстрым бутербродам к приходу гостей. Вкусно настолько, что одной баночки всегда мало.

