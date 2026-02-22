Баночка консервы и картошка: картофельный пирог с яичной заливкой — нежный, сытный и неожиданно вкусный

Этот пирог всегда вызывает удивление у гостей: никто сразу не догадывается, что внутри — обычные рыбные консервы. А между тем начинка получается сочной, ароматной и идеально сочетается с мягким картофелем и нежной заливкой. Готовится просто, из доступных продуктов, а вкус — как у домашней выпечки из хорошей пекарни.

Ингредиенты: картофель — 2–3 шт., консервированная рыба (сардины, тунец или любая любимая) — 1 банка (250–300 г), лук — 1 крупный, зелень — по вкусу, соль и перец — по вкусу, лимонный сок — по желанию. Для заливки: яйца — 3 шт., сметана — 100 г, майонез — 100 г, соль — щепотка, разрыхлитель — 1 ч. л., мука — 3 ст. л.

Картофель очищают и нарезают тонкими кружочками или пластинками, выкладывают плотным слоем на дно формы. Рыбные консервы разминают вилкой, смешивают с мелко нарезанным луком, зеленью, специями и, при желании, добавляют немного лимонного сока. Начинку равномерно распределяют поверх картофеля. Для заливки яйца взбивают со сметаной и майонезом, добавляют муку с разрыхлителем и тщательно перемешивают. Полученной массой заливают пирог. По желанию сверху украшают луком, кунжутом или кусочками сладкого перца. Выпекают в разогретой до 180 градусов духовке 30–40 минут до румяной корочки.

