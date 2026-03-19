Посыпьте это по снегу на месте будущей картошки — проволочник с медведкой исчезнут навсегда

Ранняя весна, когда снег только начинает таять, — идеальное время для обработки будущего картофельного поля от вредителей и обогащения почвы.

Самое эффективное и натуральное средство — древесная зола. Рассыпьте ее по участку прямо по снегу (примерно 200–300 г на квадратный метр). Талые воды доставят золу глубоко в почву, где она раскислит землю, обогатит ее калием и фосфором, а также создаст неблагоприятную среду для проволочника, личинок майского жука и медведки.

Другой отличный вариант — горчичный порошок, который эффективен против проволочника и слизней. Табачная пыль, разбросанная по участку, отпугнет многих почвенных вредителей.

Эти простые, экологичные меры помогут вам получить здоровый урожай картофеля без химии и лишних хлопот. Посыпьте это по снегу на месте будущей картошки — и проволочник с медведкой исчезнут навсегда.

