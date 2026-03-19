Гарниры больше не нужны — готовлю эти нежные вкуснющие котлетки. Стоят копейки, а сытости — на миллион

Гарниры больше не нужны — готовлю эти нежные вкуснющие котлетки. Стоят копейки, а сытости — на миллион

Картофельное пюре и грибы — казалось бы, что может быть проще? Но в этом рецепте они встречаются в идеальном союзе, создавая не просто котлеты, а блюдо с благородной начинкой внутри, достойное даже званого ужина.

Что понадобится

Картофель — 800 г, лук-порей (белая и светло-зеленая часть) — 1 шт. (около 150 г), шампиньоны — 250 г, чеснок — 2 зубчика, сливочное масло — 50 г, мука — 3-4 ст. л., яйцо — 1 шт., панировочные сухари — 100 г, масло растительное для жарки, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Картофель очищаем, варим в подсоленной воде до мягкости, сливаем воду полностью и превращаем в гладкое пюре, сразу добавив 25 г сливочного масла. Солим, перчим по вкусу и оставляем остывать до теплого состояния. Для начинки тонко режем промытый лук-порей и ломтиками шампиньоны, рубим чеснок.

В сковороде растапливаем оставшиеся 25 г масла, пассеруем чеснок минуту, добавляем порей и готовим 2-3 минуты до мягкости. Затем кладем грибы и обжариваем все вместе около 5 минут, пока не выпарится лишняя влага. Солим, перчим и полностью остужаем начинку.

В остывшее пюре просеиваем муку и энергично вымешиваем до получения пластичной, нелипкой массы.

Формируем котлеты: на ладонь выкладываем порцию картофельной массы, делаем углубление, кладем 1-2 ч. л. начинки, аккуратно защипываем края и придаем овальную форму. Каждую заготовку обваливаем в муке, затем окунаем во взбитое яйцо и панируем в сухарях.

Обжариваем на разогретом растительном масле (слой 3-4 мм) на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Готовые котлеты выкладываем на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла, и подаем горячими.

