05 марта 2026 в 06:46

Минутная вкуснота или завтрак для лентяев: замена омлету — простой рецепт из яиц и колбасы

Фото: D-NEWS.ru
На замену омлету готовлю яичный конвертик — настоящий завтрак для лентяев. Этот простой рецепт из яиц и колбасы давно в любимчиках.

Вкус получается нежным и сытным: тонкий, чуть поджаристый яичный блинчик обволакивает ароматный ломтик колбасы, создавая идеальный баланс белков и удовольствия.

Ингредиенты

Вам понадобится: 2–3 яйца, 2–3 ломтика вареной или ветчинной колбасы, соль, перец, немного растительного масла для жарки.

Как приготовить

Яйца взбейте вилкой с щепоткой соли и перца до легкой однородности, но не в пену. Разогрейте сковороду на среднем огне, слегка смажьте маслом. Вылейте яичную смесь на сковороду и равномерно распределите, формируя тонкий блинчик. Жарьте до тех пор, пока верх почти не схватится, а низ не подрумянится. Аккуратно переверните блинчик лопаткой. На одну половину яичного блина положите ломтик колбасы. Лопаткой или руками аккуратно заверните вторую половину блина поверх колбасы, затем заверните блинчик конвертиком, подгибая края. Прогрейте конвертик с каждой стороны еще по 30 секунд. Эта минутная вкуснота идеальна для быстрого завтрака, когда хочется чего-то нового и вкусного.

Ранее стало известно, как приготовить фруктовые оладушки с корицей: простой способ разнообразить завтраки.

Проверено редакцией
