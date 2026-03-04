Сулугуни с кинзой смешиваю с яйцами — и грузинский омлет за 10 минут готов: тягучий, ароматный, с хрустящей корочкой

Беру сулугуни, кинзу и яйца — и готовлю грузинский омлет на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или легкого ужина. Его необычность в том, что расплавленный сулугуни создает тягучую нежную начинку, а кинза добавляет свежесть и тот самый кавказский колорит. Получается обалденная вкуснятина: румяный омлет с хрустящей золотистой корочкой, а внутри — тягучий ароматный сыр, пропитанный запахом свежей зелени. Каждый кусочек тает во рту, оставляя приятное сливочное послевкусие и желание съесть еще. Готовится блюдо за считаные минуты, а выглядит и пахнет так, будто вы побывали в настоящей грузинской пекарне.

Для приготовления вам понадобится: 3–4 яйца, 150 г сулугуни, небольшой пучок кинзы, соль, перец, сливочное или растительное масло для жарки. Сулугуни натрите на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками. Кинзу мелко порубите. Яйца слегка взбейте с солью и перцем, добавьте сыр и зелень, перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом, вылейте яичную смесь и жарьте на среднем огне под крышкой 3–4 минуты, пока омлет не схватится снизу, а сверху не станет матовым. Аккуратно переверните и обжарьте еще 1–2 минуты до золотистой корочки. Подавайте горячим.

