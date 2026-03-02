Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 10:00

Яйца, творог и зелень на сковороду — и готов нежный омлет-суфле. Едят даже те, кто не любит творог

Фото: D-NEWS.ru
Беру яйца, творог и свежую зелень — и готовлю нежный омлет-суфле прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или лёгкого ужина. Его необычность в том, что творог делает омлет удивительно пышным, воздушным, почти как суфле, а зелень добавляет свежесть и аромат. Получается обалденная вкуснятина: золотистая, слегка хрустящая корочка снаружи и нежная, тающая, слегка влажная серединка внутри. Даже те, кто не любит творог, просят добавки и не верят, что он там есть. Омлет получается сытным, полезным и очень аппетитным.

Для приготовления вам понадобится: 3 яйца, 200 г творога (лучше мягкого), пучок свежей зелени (укроп, петрушка, зелёный лук), соль, перец, немного сливочного или растительного масла для жарки. Отделите белки от желтков. Желтки разотрите с творогом, добавьте мелко рубленую зелень, соль и перец. Белки взбейте в крепкую пену и аккуратно вмешайте в творожную массу. Разогрейте сковороду с маслом, вылейте смесь, разровняйте и жарьте под крышкой на слабом огне 5–7 минут до схватывания. Затем можно аккуратно перевернуть и обжарить ещё 2–3 минуты для румяной корочки. Подавайте горячим.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
омлеты
творог
завтраки
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
