25 февраля 2026 в 06:46

Фруктовые оладушки с корицей: простой способ разнообразить завтраки — просто добавьте яблоко в тесто

Фото: D-NEWS.ru
Фруктовые оладушки с корицей. Этот рецепт — простой способ разнообразить завтраки, просто добавьте яблоко в тесто.

Эти оладьи получаются пышными, золотистыми и невероятно вкусными благодаря сочным кусочкам яблока, которые карамелизуются при жарке.

Для приготовления понадобится: 2 крупных яблока, 2 яйца, 200 мл кефира, 150-200 г муки, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. корицы, щепотка соли, растительное масло для жарки.

Рецепт: яблоки очистите от кожуры и нарежьте мелкими кубиками. В миске взбейте яйца с сахаром и солью, влейте кефир и перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем и корицей, просейте в жидкую смесь и замесите тесто консистенции густой сметаны. В самом конце аккуратно вмешайте яблочные кубики. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Жарьте оладьи на среднем огне под крышкой по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте теплыми, посыпав сахарной пудрой, полив медом или сметаной.

Ранее стало известно, как приготовить блины с жюльеном: пеку каждые выходные и просят еще.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
