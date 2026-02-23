Завтрак чемпионов: пышные постные оладьи с яблоком — вкуснее обычных

Многие думают, что постный завтрак — это всегда скучная каша на воде, но мы готовы разрушить этот миф. Эти яблочные оладьи получаются настолько нежными и воздушными, что ваши близкие даже не догадаются об отсутствии в составе яиц или молока.

Возьмите 250 мл теплой воды и растворите в ней 2 ст. л. сахара и небольшую щепотку соли. В глубокую миску просейте 200 г пшеничной муки и добавьте 1 ч. л. сухих дрожжей. Постепенно вливайте воду в муку и интенсивно работайте венчиком, чтобы внутри не осталось комочков. Накройте миску полотенцем и уберите в теплое место на 45 минут. Пока тесто растет, подготовьте сочную начинку. Возьмите 2 крупных яблока, снимите с них кожуру и натрите мякоть на крупной терке. Когда на поверхности теста появятся активные пузырьки, добавьте в него яблоки и 0,5 ч. л. молотой корицы.

Аккуратно соедините компоненты ложкой, но не взбивайте массу слишком сильно, чтобы сохранить легкость. Разогрейте сковороду и влейте 3 ст. л. подсолнечного масла. Выкладывайте тесто небольшими порциями. Жарьте оладьи на умеренном огне примерно по 4 минуты с каждой стороны до яркого золотистого цвета. Подавайте блюдо горячим, дополнив его медом или вареньем. Такие оладьи долго остаются мягкими и идеально подходят для уютного семейного утра.

Совет: выбирайте яблоки кислых сортов, они лучше сбалансируют сладость теста и сделают вкус более выразительным.

