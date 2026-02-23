Постный завтрак без скуки: овсянка на кокосовом молоке

Постный завтрак может быть не только полезным, но и выразительным по вкусу. Овсяная каша на кокосовом молоке с запеченной грушей готовится просто, а результат получается насыщенным и согревающим.

Для приготовления понадобятся овсяные хлопья длительной варки (80 г), кокосовое молоко 10–12% жирности (250 мл), вода (100 мл), спелая груша (1 шт.), сироп топинамбура (1 ст. л.), лимонный сок (1 ч. л.), молотый кардамон (щепотка), семена чиа (1 ч. л.), щепотка соли.

Грушу нарезают дольками, сбрызгивают лимонным соком, посыпают кардамоном и запекают 12–15 минут при 180 C. Хлопья варят на смеси воды и кокосового молока 7–10 минут до кремовой текстуры. В готовую кашу вмешивают чиа и выкладывают теплую грушу.

Такой постный завтрак получается мягким, ароматным и долго сохраняет чувство сытости. Он подходит для дней строгого поста и для тех, кто ищет легкое, но питательное утро.

Калорийность на 100 г: 135 ккал.

БЖУ: 3,2/6,1/17,4.

