20 февраля 2026 в 08:52

Хрустящие блинчатые пирожки: редкий рецепт с огурцами и укропом

Блинчатые пирожки по-русски: с солеными огурцами, картофелем и укропом Блинчатые пирожки по-русски: с солеными огурцами, картофелем и укропом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Блинчатые пирожки с солеными огурцами, картофелем и свежим укропом — это почти забытая русская дачная классика, которая неожиданно возвращается в моду. Начинка получается хрустящей и пикантной, а тонкие блины вместо теста делают блюдо легче и интереснее. Такие блинчатые пирожки удобно подать и на семейный ужин, и на праздничный стол — выглядят они скромно, но исчезают первыми.

Для основы понадобятся пшеничная мука (150 г), крупные яйца (2 шт.), молоко (250 мл), кефир комнатной температуры (150 мл), крутой кипяток (80 мл), растительное масло (2 ст. л.), щепотка соли и сахар по вкусу. Для начинки приготовьте рассыпчатое картофельное пюре без молока (300 г), бочковые или бочкообразные соленые огурцы (2-3 шт.), репчатый лук (1 шт.), свежий укроп (1 небольшой пучок), чеснок (1 зубчик), черный молотый перец и еще 1-2 ст. л. растительного масла для обжарки. Фишка рецепта — часть мелко натертых огурцов обжаривается вместе с луком, а часть добавляется в уже остывшую начинку, чтобы сохранить хруст и яркий вкус.

Сначала испеките тонкие эластичные блины: взбейте яйца с солью и сахаром, вмешайте молоко и кефир, добавьте муку и в конце влейте кипяток с маслом, чтобы тесто стало особенно нежным и пористым. Для начинки обжарьте лук до золотистости, добавьте отжатые от рассола тертые огурцы, слегка потомите, затем соедините смесь с теплым картофельным пюре, чесноком и укропом, приправьте по вкусу. На край каждого блинчика выложите столовую ложку начинки, сверните плотным рулетом и загните края внутрь, сформировав компактные блинчатые пирожки, а затем обжарьте их на сухой сковороде или с минимальным количеством масла до румяной корочки.

Примерная калорийность таких пирожков — приемлемая для худеющих, с учетом тонких блинов и картофельно-огуречной начинки без лишнего жира. Это умеренно сытное блюдо, которое хорошо подходит и для обеда, и для перекуса — особенно если подать его с простым йогуртовым соусом и свежей зеленью.

  • Калорийность на 100 г: 190 ккал.

  • БЖУ: 4,2/6,8/28,5.

Ранее мы делились рецептом, который заставит забыть вас о сметане как добавке к блинам.

