18 февраля 2026 в 18:10

Забудьте о сметане: три взрывные добавки к масляной заправке

С чем подавать блины: сливочное масло с тремя ароматными добавками С чем подавать блины: сливочное масло с тремя ароматными добавками Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Золотистые блины станут настоящим гастрономическим открытием, если подойти к их сервировке с долей кулинарной фантазии. Правильно подобранная заправка способна превратить привычное блюдо в изысканный десерт или сытную закуску. Главный секрет кроется в ароматном сливочном масле, которое мгновенно впитывается в горячее тесто.

При поиске идеи, с чем подавать блины, стоит обратить внимание на технику «композитного масла». Для основы идеально подойдет качественное сливочное масло (180 г), которое нужно заранее размягчить при комнатной температуре.

  • Первый вариант — пикантный: смешайте основу, давленый чеснок (2 зубчика) и мелко порубленный свежий укроп (15 г).

  • Вторая вариация добавит свежести: используйте тертую цедру одного апельсина и крупную щепотку морской соли.

  • Для любителей остроты подойдет третий рецепт: добавьте в масло копченую паприку (0,5 ч.л.) и щепотку молотого перца чили.

Решая вопрос, с чем подавать блины на праздничный стол, попробуйте редкий метод «холодного взбивания», когда масло смешивается с ледяными каплями минеральной воды. Это делает текстуру топпинга невероятно воздушной и нежной. Такие простые, но эффектные добавки подарят домашнему чаепитию атмосферу дорогого ресторана.

  • Калорийность на 100 г: 660 ккал.

  • БЖУ: 0,8/72,5/1,2.

Ранее мы делились рецептом блинов для лучшего завтрака и не только в Масленицу.

