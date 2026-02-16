Зимняя Олимпиада — 2026
Свекла с чесноком в блинах: начинка, которая взорвет вкусовые рецепторы

Обычные начинки для блинов давно наскучили? Пора открыть для себя сочетание, которое может показаться странным, но на деле творит настоящее вкусовое волшебство. Свекла с чесноком и мягким сыром — это та самая топовая начинка для блинов, которая превратит обычный завтрак в ресторанное блюдо.

Для приготовления понадобится запеченная в духовке свекла среднего размера (2 шт.), мягкий сливочный сыр, например филадельфия (150 г), свежий чеснок (2 зубчика), грецкие орехи (30 г), свежая кинза (небольшой пучок), оливковое масло (1 ст.л.), соль и черный перец по вкусу. Свеклу запекают в фольге при 180 градусах около часа, затем охлаждают и натирают на мелкой терке. Чеснок пропускают через пресс, орехи мелко рубят, кинзу шинкуют. Все ингредиенты смешивают с сыром до однородной массы, приправляют и дают настояться в холодильнике 30 минут.

Эта топовая начинка для блинов удивляет контрастом сладковатой свеклы, пикантного чеснока и нежного сыра. Орехи добавляют хруста, а кинза — свежести. Блины с такой начинкой подают теплыми, можно украсить веточкой зелени. Попробуйте — и привычные рецепты покажутся скучными.

  • Калорийность на 100 г: 145 ккал.
  • БЖУ: 5,2/9,8/9,5.

