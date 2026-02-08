Салат за 10 минут: легкий ужин без чувства голода

Легкий ужин не обязан быть скучным. Простой и вкусный диетический салат на ужин можно собрать буквально за 10 минут, если использовать свежую брокколи и сделать теплую заправку с йогуртом и горчицей. Такое сочетание дает сытность без тяжести и лишних калорий.

Брокколи (300 г) разберите на соцветия и бланшируйте 3-4 минуты в подсоленной воде, чтобы она осталась яркой и слегка хрустящей. Яйца (2 шт.) сварите вкрутую и нарежьте крупными дольками. Семечки (30 г) быстро прогрейте на сухой сковороде до орехового аромата. Смешайте йогурт (натуральный 2% — 80 г), горчицу (1 ч. л.), лимонный сок (1 ч. л.) и тертый чеснок (1 маленький зубчик) — получится легкая пикантная заправка. Соедините все ингредиенты, аккуратно перемешайте.

Такой простой и вкусный диетический салат на ужин хорошо насыщает за счет белка и полезных жиров, но не перегружает организм перед сном. Легкое блюдо подойдет тем, кто следит за фигурой, но не хочет отказываться от яркого вкуса.

Калорийность на 100 г: 94 ккал.

БЖУ: 6,0/5,8/6,5.

Ранее мы делились с вами рецептом салата из свеклы и авокадо.