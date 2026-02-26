Зимняя Олимпиада — 2026
ПП-ужин без скуки: сытно, дешево и неожиданно вкусно

Капуста тушеная с яйцом — готовим сытный и бюджетный ПП-ужин Капуста тушеная с яйцом — готовим сытный и бюджетный ПП-ужин Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Есть блюда, которые недооценивают незаслуженно. Тушеная капуста с яйцом — одно из них: простое, бюджетное и при этом по-настоящему сытное. Секрет, о котором мало кто знает, — добавить в конце готовки ложку белой мисо-пасты. Именно она превращает обычный домашний ужин в нечто глубокое по вкусу.

Для приготовления потребуются: свежая белокочанная капуста (300 г), крупные яйца (2 шт.), репчатый лук среднего размера (1 шт.), рафинированное растительное масло (1 ст. л.), белая мисо-паста (1 ч. л.), молотая куркума (щепотка), соль и свежемолотый черный перец по вкусу.

Лук тонко нарезать перьями и прогреть на сковороде с маслом до прозрачности и легкой сладости. Капусту нашинковать как можно тоньше, соединить с луком, добавить 2–3 столовые ложки воды и готовить под крышкой около 10 минут на умеренном огне, чтобы она стала мягкой, но не потеряла структуру. В конце вмешать куркуму — она придаст блюду теплый золотистый оттенок и деликатный пряный аромат.

Яйца взбить вилкой, вылить поверх капусты, аккуратно перемешать и готовить еще 3–4 минуты. В самом конце добавить мисо-пасту и снять с огня. Перемешать.

Такой ужин не оставляет ощущения тяжести, но при этом хорошо насыщает. Капуста в этом рецепте — не просто гарнир, а полноценная основа блюда.

  • Калорийность на 100 г: 87 ккал.

  • БЖУ: 4,8/5,2/6,1.

Ранее мы делились с вами рецептом вкуснейшей жареной картошечки.

