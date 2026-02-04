Зимняя Олимпиада — 2026
Этот салат со свеклой съедают первым: гости просят рецепт дважды

Лучший рецепт салата со свеклой — читать на NEWS.ru
Лучший рецепт салата со свеклой способен превратить обычный ужин в настоящий кулинарный праздник. Сочетание запеченной свеклы, нежного авокадо и слабосоленой семги создает идеальный баланс вкусов. Секрет этого блюда — в необычной заправке на основе черной икры масаго, которая придает салату изысканность ресторанного уровня.

Ингредиенты:

  • свекла средняя — 2 шт.;

  • авокадо спелое — 1 шт.;

  • семга слабосоленая — 150 г;

  • икра масаго (черная) — 1 ст. л.;

  • лимонный сок — 2 ст. л.;

  • оливковое масло — 3 ст. л.;

  • микрозелень горчицы — 20 г;

  • морская соль — по вкусу;

  • черный перец свежемолотый — по вкусу.

Свеклу заворачиваем в фольгу и запекаем при 180 градусах 50 минут. Остужаем, очищаем и нарезаем кубиками. Авокадо режем аналогично, сбрызгиваем лимонным соком. Семгу нарезаем тонкими пластинами. Для заправки смешиваем оливковое масло, оставшийся лимонный сок и половину икры масаго. Выкладываем слоями: свекла, авокадо, семга. Поливаем заправкой, украшаем оставшейся икрой и микрозеленью.

Этот лучший рецепт салата со свеклой станет настоящим открытием для ценителей необычных сочетаний. Икра масаго добавляет деликатесную нотку и легкую морскую солоноватость, которая объединяет все компоненты в гармоничную композицию.

  • Калорийность на 100 г: 142 ккал.
  • БЖУ: 6,8/10,2/6,4

Ранее мы делились с вами рецептом вкуснейшей запеченной горбуши.

