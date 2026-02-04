Этот салат со свеклой съедают первым: гости просят рецепт дважды

Лучший рецепт салата со свеклой способен превратить обычный ужин в настоящий кулинарный праздник. Сочетание запеченной свеклы, нежного авокадо и слабосоленой семги создает идеальный баланс вкусов. Секрет этого блюда — в необычной заправке на основе черной икры масаго, которая придает салату изысканность ресторанного уровня.
Ингредиенты:
свекла средняя — 2 шт.;
авокадо спелое — 1 шт.;
семга слабосоленая — 150 г;
икра масаго (черная) — 1 ст. л.;
лимонный сок — 2 ст. л.;
оливковое масло — 3 ст. л.;
микрозелень горчицы — 20 г;
морская соль — по вкусу;
черный перец свежемолотый — по вкусу.
Свеклу заворачиваем в фольгу и запекаем при 180 градусах 50 минут. Остужаем, очищаем и нарезаем кубиками. Авокадо режем аналогично, сбрызгиваем лимонным соком. Семгу нарезаем тонкими пластинами. Для заправки смешиваем оливковое масло, оставшийся лимонный сок и половину икры масаго. Выкладываем слоями: свекла, авокадо, семга. Поливаем заправкой, украшаем оставшейся икрой и микрозеленью.
Этот лучший рецепт салата со свеклой станет настоящим открытием для ценителей необычных сочетаний. Икра масаго добавляет деликатесную нотку и легкую морскую солоноватость, которая объединяет все компоненты в гармоничную композицию.
- Калорийность на 100 г: 142 ккал.
- БЖУ: 6,8/10,2/6,4
