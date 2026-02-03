Зимняя Олимпиада — 2026
Сырная шапка на горбуше: рецепт, который спасет любой ужин

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Пришли с работы уставшие, а готовить нужно? Горбуша под сырной шапкой — ваше спасение. За полчаса получите ароматное блюдо с золотистой корочкой, которое выглядит как ресторанная подача.

Как приготовить горбушу в духовке, чтобы она не получилась сухой? Секрет в необычной добавке — столовой ложке жирных сливок в майонезную смесь.

Возьмите 600 г филе горбуши, 4 столовые ложки качественного майонеза (не салатного!), 1 столовую ложку сливок 20% жирности, 150 г твердого сыра (лучше пармезан или старый чеддер), 3 зубчика чеснока, половину чайной ложки копченой паприки, щепотку белого перца и свежую петрушку. Смешайте майонез со сливками, давленым чесноком и специями — сливки делают корочку нежнее и предотвращают растрескивание при запекании.

Рыбу посолите, выложите на промасленный противень кожей вниз. Щедро смажьте майонезной смесью, сверху засыпьте крупно натертым сыром. Этот рецепт вкусной запеченной рыбы требует правильной температуры: разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте 20-25 минут. Последние 3 минуты включите гриль для румяной корочки. Как приготовить горбушу в духовке сочной — не передержите, иначе рыба станет резиновой.

  • Калорийность на 100 г: 215 ккал.
  • БЖУ: 19,8/14,6/1,2.

Ранее мы делились с вами рецептом забытой сладости из Советского Союза.

