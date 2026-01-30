Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 18:49

Забытая сладость СССР: как варить сахар на молоке по ГОСТу 1967 года

Читайте нас в Дзен

Вареный сахар на молоке — это забытая кондитерская заготовка, которую использовали советские хозяйки для приготовления домашних ирисок, глазури и начинок. В отличие от обычного карамельного сиропа на воде, молочная основа дает мягкую текстуру и нежный сливочный вкус.

Ингредиенты:

  • молоко цельное — 200 мл,

  • сахар-песок — 300 г,

  • сливочное масло — 30 г,

  • щепотка лимонной кислоты.

Приготовление

В толстостенной кастрюле смешайте холодное молоко с сахаром. Поставьте на минимальный огонь и варите, постоянно помешивая деревянной лопаткой, около 25-30 минут с момента закипания. Масса должна загустеть и приобрести кремовый оттенок. За 2 минуты до готовности добавьте сливочное масло и лимонную кислоту — они придадут глянцевый блеск. Готовность проверяйте классическим способом: капните немного смеси в холодную воду — должен получиться мягкий шарик.

Вареный сахар на молоке применяют для прослойки медовиков, глазирования пряников, изготовления домашних конфет-тянучек. Храните заготовку в стеклянной банке и в холодильнике не более недели.

  • Калорийность на 100 г: 291 ккал.

  • БЖУ: 1,23/6,01/58,13.

Ранее мы делились с вами рецептом бюджетной запеканки из макарон и фарша.

Читайте также
Готовлю тот самый медовик: медовые коржи и сметанная прослойка
Семья и жизнь
Готовлю тот самый медовик: медовые коржи и сметанная прослойка
Салаты-выручалочки: 5 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь
Салаты-выручалочки: 5 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Забудьте про сложные торты! Готовлю баноффи — слоеный десерт без выпечки. Карамель, бананы, взбитые сливки. Объедение
Общество
Забудьте про сложные торты! Готовлю баноффи — слоеный десерт без выпечки. Карамель, бананы, взбитые сливки. Объедение
Картофель, фарш и томатный соус — повторяю, как в лазанье. Только проще и быстрее. Итог — нежная, тающая во рту запеканка
Общество
Картофель, фарш и томатный соус — повторяю, как в лазанье. Только проще и быстрее. Итог — нежная, тающая во рту запеканка
Сахар во сне: удача, любовь или разочарование?
Семья и жизнь
Сахар во сне: удача, любовь или разочарование?
сладости
рецепты
десерты
кулинария
сахар
СССР
традиции
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Джокович вырвался в финал Australian Open
Полиция наказала двух байкеров с накладными женскими грудями
Сухой снегопад и холод до -10? Погода в Москве в начале марта: чего ждать
Петербургский аэропорт представил обновленный логотип
«Курьез»: в Совфеде назвали нелепыми претензии США к Кубе
Минфин намерен обелить экономику России
Жену Безоса высмеяли за «использованный тампон» от Versace на Неделе моды
Известного экс-телеведущего арестовали по делу о заговоре
Военэксперт предположил, будут ли ВС РФ штурмовать Запорожье
Известный российский композитор рассказал о победе над Apple Music
Москвич расправился с пятью знакомыми молотками и вафельницей
«Райский сад» превратился в ад. Европа без России обречена на нищету
«Прикончил бы и вынес по частям»: аутичную девочку едва спасли от педофила
В Киеве нарастает паника из-за одного невыполненного обещания США
Подпольщики сорвали переброску мобилизованных ВСУ
В Москве наградили победителя II ежегодной Премии имени Никиты Цицаги
Захарова придумала необычный термин для описания России и Белоруссии
Инфекционист рассказал, есть ли риск заразиться проказой в России
Россиянам рассказали, что такое «географический язык»
Главный кондитер России развелся
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.