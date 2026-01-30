Забытая сладость СССР: как варить сахар на молоке по ГОСТу 1967 года

Забытая сладость СССР: как варить сахар на молоке по ГОСТу 1967 года

Вареный сахар на молоке — это забытая кондитерская заготовка, которую использовали советские хозяйки для приготовления домашних ирисок, глазури и начинок. В отличие от обычного карамельного сиропа на воде, молочная основа дает мягкую текстуру и нежный сливочный вкус.

Ингредиенты:

молоко цельное — 200 мл,

сахар-песок — 300 г,

сливочное масло — 30 г,

щепотка лимонной кислоты.

Приготовление

В толстостенной кастрюле смешайте холодное молоко с сахаром. Поставьте на минимальный огонь и варите, постоянно помешивая деревянной лопаткой, около 25-30 минут с момента закипания. Масса должна загустеть и приобрести кремовый оттенок. За 2 минуты до готовности добавьте сливочное масло и лимонную кислоту — они придадут глянцевый блеск. Готовность проверяйте классическим способом: капните немного смеси в холодную воду — должен получиться мягкий шарик.

Вареный сахар на молоке применяют для прослойки медовиков, глазирования пряников, изготовления домашних конфет-тянучек. Храните заготовку в стеклянной банке и в холодильнике не более недели.

Калорийность на 100 г: 291 ккал.

БЖУ: 1,23/6,01/58,13.

