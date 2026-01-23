Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Забытый рецепт макарон с фаршем: почему его не готовят современные хозяйки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Запеканка из макарон с фаршем в духовке приобретает совершенно новое звучание, если приготовить ее по старинному закавказскому рецепту с айвой. Этот фрукт почти не используют в современной кулинарии, а зря — при запекании айва становится мягкой, отдает сок и создает удивительный баланс между сладостью и пикантностью мясного фарша.

Для приготовления понадобятся: 300 г трубчатых макарон, 450 г бараньего фарша, 1 спелая айва, 1 красная луковица, 3 яйца, 200 мл мацони (или натурального йогурта), 80 г твердого сыра, половина чайной ложки корицы, четверть чайной ложки зиры, 2 столовые ложки томатной пасты, соль и свежемолотый черный перец. Макароны отварите до состояния аль денте.

Айву очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими дольками. Обжарьте фарш с луком 5 минут, добавьте томатную пасту, специи и половину долек айвы, тушите 7 минут. Смешайте макароны с мясной массой, выложите в смазанную форму, сверху разложите оставшиеся дольки айвы. Взбейте яйца с мацони, посолите, залейте запеканку и посыпьте сыром.

Макароны с фаршем в духовке готовьте при 190 градусах 35 минут. Айва при термической обработке карамелизуется, пропитывает блюдо тонким ароматом и нейтрализует жирность баранины. Этот забытый рецепт удивит даже опытных кулинаров необычным сочетанием вкусов.

  • Калорийность на 100 г: 199 ккал.

  • БЖУ: 10,10/9,73/16,61.

Ранее мы делились с вами рецептом настоящего харчо!

