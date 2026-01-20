Харчо по-настоящему: почему грузины добавляют сушеные сливы

Настоящий суп харчо классический с рисом готовят не так, как привыкли многие. Грузинские хозяйки добавляют в бульон сушеные сливы ткемали — именно они придают блюду ту самую кислинку и глубину вкуса. Этот ингредиент редко встретишь в современных рецептах, но без него харчо теряет свою аутентичность.

Ингредиенты:

говядина на кости — 600 г;

круглозерный рис — 80 г;

сушеные сливы ткемали — 50 г;

грецкие орехи — 70 г;

томатная паста — 2 ст. л.;

лук репчатый — 2 шт.;

чеснок — 4 зубчика;

кинза свежая — пучок;

хмели-сунели — 1 ч. л.;

соль, черный перец — по вкусу.

Отварите мясо 1,5 часа, снимая пену. За 40 минут до готовности добавьте сушеные сливы — они размягчатся и отдадут кислоту бульону. Выньте мясо и сливы, бульон процедите. Обжарьте лук с томатной пастой, добавьте в бульон вместе с рисом. Грецкие орехи растолките с чесноком и кинзой до пастообразного состояния. Когда рис сварится, верните мясо, добавьте ореховую массу и специи. Суп харчо классический с рисом готов через 5 минут томления под крышкой.

Сушеные сливы ткемали делают вкус многогранным — сладковато-кислым с пряными нотками. Попробуйте этот забытый способ приготовления, и вы поймете, каким должен быть настоящий грузинский харчо.

