20 января 2026 в 18:18

Харчо по-настоящему: почему грузины добавляют сушеные сливы

Харчо по-настоящему: почему грузины добавляют сушеные сливы Харчо по-настоящему: почему грузины добавляют сушеные сливы Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Настоящий суп харчо классический с рисом готовят не так, как привыкли многие. Грузинские хозяйки добавляют в бульон сушеные сливы ткемали — именно они придают блюду ту самую кислинку и глубину вкуса. Этот ингредиент редко встретишь в современных рецептах, но без него харчо теряет свою аутентичность.

Ингредиенты:

  • говядина на кости — 600 г;

  • круглозерный рис — 80 г;

  • сушеные сливы ткемали — 50 г;

  • грецкие орехи — 70 г;

  • томатная паста — 2 ст. л.;

  • лук репчатый — 2 шт.;

  • чеснок — 4 зубчика;

  • кинза свежая — пучок;

  • хмели-сунели — 1 ч. л.;

  • соль, черный перец — по вкусу.

Отварите мясо 1,5 часа, снимая пену. За 40 минут до готовности добавьте сушеные сливы — они размягчатся и отдадут кислоту бульону. Выньте мясо и сливы, бульон процедите. Обжарьте лук с томатной пастой, добавьте в бульон вместе с рисом. Грецкие орехи растолките с чесноком и кинзой до пастообразного состояния. Когда рис сварится, верните мясо, добавьте ореховую массу и специи. Суп харчо классический с рисом готов через 5 минут томления под крышкой.

Сушеные сливы ткемали делают вкус многогранным — сладковато-кислым с пряными нотками. Попробуйте этот забытый способ приготовления, и вы поймете, каким должен быть настоящий грузинский харчо.

Ранее мы делились с вами рецептом молочного супа из нашего детства.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
