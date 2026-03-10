Одного из экс-президентов Украины нашли в файлах Эпштейна Эпштейн приглашал Януковича на обед в Давосе в 2011 году

Экс-президент Украины Виктор Янукович упоминается в опубликованных Минюстом США файлах, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном. Согласно опубликованной на сайте Минюста США информации, Януковича позвали на «украинский обед».

Мы рады пригласить вас на седьмой украинский обед в Давосе в пятницу, 28 января 2011, в 12:30-14:00 в отеле Morosani Schweizerhof, — говорится в документе.

Ранее политолог Дмитрий Саймс заявил, что опубликованные файлы по делу Эпштейна обнажили существование параллельной системы власти, представляющей угрозу современной цивилизации. По его словам, эти люди тесно связаны между собой, покрывают друг друга и оказывают взаимные услуги — от удовлетворения сексуальных пороков до финансовых махинаций.

До этого бывший президент США Билл Клинтон дал показания конгрессу по делу Эпштейна. На вопрос, посещал ли он дом финансиста, находясь на посту главы государства, Клинтон ответил, что не помнит этого. При этом экс-президент с уверенностью отметил, что точно никогда не был на острове Эпштейна.