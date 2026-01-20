Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 15:31

Суд на Украине заочно приговорил Януковича к 15 годам колонии

Виктор Янукович Виктор Янукович Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Украинский суд заочно приговорил бывшего президента страны Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы по делу о незаконном завладении земельными угодьями, сообщается в Telegram-канале Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины. Речь идет о земельном участке лесного фонда в Киевской области стоимостью более $500 тыс. (38,9 млн рублей).

К 15 годам лишения свободы приговорен бывший президент Украины. 20 января 2026 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила обвинительный приговор. Бывший президент признан виновным в завладении земельным участком лесного фонда на территории Сухолуцкого сельсовета Киевской области площадью 17,5 га и ориентировочной стоимостью более 22 млн гривен, — говорится в сообщении.

Приговор вступит в законную силу через 30 дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Янукович, возглавлявший Украину в 2010–2014 годах, был вынужден покинуть страну в феврале 2014-го в результате государственного переворота. Украинские власти квалифицировали его отъезд как «дезертирство». В 2019 году киевский суд заочно осудил экс-президента на 13 лет тюрьмы по обвинению в государственной измене. Второе аналогичное обвинение связано с подписанием им в 2010 году соглашения о продлении базирования Черноморского флота России в Севастополе.

Ранее Генеральная прокуратура Украины сообщила, что киевский апелляционный суд оставил в силе заочный приговор в отношении Януковича, осужденного к 15 годам лишения свободы. Таким образом наказание вступило в силу. Янукович был признан виновным в организации незаконной переправки через государственную границу и подстрекательстве к дезертирству.

