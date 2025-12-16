Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 20:13

Приговор бывшему президенту Украины вступил в силу

Решение приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы вступило в силу

Виктор Янукович Виктор Янукович Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Киевский апелляционный суд оставил в силе заочный приговор в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, осужденного к 15 годам лишения свободы, сообщила Генеральная прокуратура Украины в своем Telegram-канале. Таким образом наказание вступило в силу.

Янукович был признан виновным в организации незаконной переправки через государственную границу и подстрекательстве к дезертирству. Подольский районный суд Киева вынес этот приговор еще 28 апреля, и апелляционная инстанция его поддержала.

По тому же делу к 10 годам лишения свободы заочно приговорен бывший заместитель начальника управления государственной охраны Украины, начальник службы безопасности президента Константин Кобзарь. Этот приговор также вступил в законную силу.

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. Ранее, в 2019 году, суд в Киеве уже приговорил его заочно к 13 годам заключения по делу о государственной измене. Кроме того, в рамках другого дела его обвиняют в измене за подписание в 2010 году соглашения о продлении базирования Черноморского флота РФ в Севастополе.

Ранее бывший депутат Рады Владимир Олейник заявил, что возвращение Януковича в Киев представляется маловероятным из-за его политической пассивности. Если бы он оставался в активной оппозиции, его возвращение во власть было бы оправдано, считает политик.

Виктор Янукович
Украина
президенты
приговоры
