Советник Януковича оскандалился на награждении солдат

Украинцы в Сети подняли бурю негодования после того, как генерал Александр Кузьмук вручил награды солдата теробороны, передает издание «Страна.ua». Отмечается, что военный был министром обороны при экс-президенте Леониде Кучме, а также выступал в качестве внештатного советника президента Виктора Януковича.

По информации журналистов, действующий президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала из ВСУ в 2019 году. Выяснилось, что через два года Кузьмука назначили на должность советника командующего силами территориальной обороны Игоря Плахуты. После того как военный попал в скандал с наградами, в терробороне заявили о его увольнении.

Ранее Зеленский подписал указы об отстранении экс-главы своего офиса Андрея Ермака от работы в ключевых совещательных органах. Политик вывел чиновника из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и Ставки верховного главнокомандующего.

Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо допустил, что коррупционный скандал на Украине и отставка Ермака приведут к распаду монобольшинства партии «Слуга народа» в Верховной раде. Он выразил уверенность, что депутаты начнут покидать фракцию, ослабив позиции Зеленского.