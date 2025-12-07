ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 20:00

Советник Януковича оскандалился на награждении солдат

На Украине возмутились награждению солдат бывшим советником Януковича

Экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук и президент Украины Петр Порошенко (слева направо) на заседании Верховной рады, 2014 год Экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук и президент Украины Петр Порошенко (слева направо) на заседании Верховной рады, 2014 год Фото: Никитин Максим / TASS
Читайте нас в Дзен

Украинцы в Сети подняли бурю негодования после того, как генерал Александр Кузьмук вручил награды солдата теробороны, передает издание «Страна.ua». Отмечается, что военный был министром обороны при экс-президенте Леониде Кучме, а также выступал в качестве внештатного советника президента Виктора Януковича.

По информации журналистов, действующий президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала из ВСУ в 2019 году. Выяснилось, что через два года Кузьмука назначили на должность советника командующего силами территориальной обороны Игоря Плахуты. После того как военный попал в скандал с наградами, в терробороне заявили о его увольнении.

Ранее Зеленский подписал указы об отстранении экс-главы своего офиса Андрея Ермака от работы в ключевых совещательных органах. Политик вывел чиновника из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и Ставки верховного главнокомандующего.

Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо допустил, что коррупционный скандал на Украине и отставка Ермака приведут к распаду монобольшинства партии «Слуга народа» в Верховной раде. Он выразил уверенность, что депутаты начнут покидать фракцию, ослабив позиции Зеленского.

Виктор Янукович
Владимир Зеленский
Украина
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России экстренно закрыли аэропорт в Сочи
«Обезвредить»: на Украине объяснили уголовное дело против депутата Скороход
«6 кадров», мечта поехать в зону СВО, трое детей: как живет Андрей Кайков
Дмитриев назвал способ возродить «великую Европу»
В крупнейшем аэропорту Европы во время кражи чемодана пострадали 21 человек
Сын Трампа раскрыл, когда олигархи перестанут отправлять украинцев на фронт
В ЕС нашли способ, как заморозить активы России навсегда
«Верю чуть-чуть»: известный певец признался, что пишет письма Деду Морозу
Названо количество состоящих на учете в ПДН российских подростков
Польша обвинила Дмитриева и Маска в заговоре
Суд начал рассмотрение дела о гибели сержанта из-за связанных строп парашюта
«Кая — подарок для мира»: Дмитриев поблагодарил главу дипломатии ЕС
Две страны ЕС захотели оспорить запрет на газ и нефть из России
Кулеба пояснил, почему не собирается воевать за ВСУ
Умер актер из «Реальных пацанов»
Таганрожцам предложили самостоятельно украсить город к Новому году
В Нидерландах рассказали, почему Европа скатывается в Средневековье
В Мариуполе решат жилищный вопрос с нуждающимися
Депрессия, отсутствие ролей, слова для ВС РФ: как живет Валентина Теличкина
Украинцы протестуют против аварийных отключений
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.