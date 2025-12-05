ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 19:47

Сальдо рассказал, к чему приведет коррупционный скандал на Украине

Сальдо: коррупция на Украине приведет к распаду парламентской фракции Зеленского

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Коррупционный скандал на Украине и отставка главы офиса президента Андрея Ермака приведут к распаду монобольшинства партии «Слуга народа» в Верховной раде, заявил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. На площадке II Международного Таврического инвестиционно-экономического форума он выразил уверенность, что депутаты начнут покидать фракцию, ослабив позиции президента Украины Владимира Зеленского.

Теперь сила переходит в другую сторону, и, соответственно, там депутаты начинают смотреть по сторонам. Более чем уверен, что монобольшинство Зеленского развалится, и все это, опять же, по коррупционной составляющей, — сказал Сальдо.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил в беседе с NEWS.ru, что Зеленского могут убрать националисты после заключения мирного договора. Он выразил мнение, что украинскому политику не простят развязанный Западом конфликт и будут считать поражение предательством.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что НАБУ готовится предъявить обвинения в коррупции ряду депутатов от партии президента Украины «Слуга народа». По его сведениям, речь идет о легализации доходов, полученных незаконным путем.

Владимир Зеленский
Владимир Сальдо
Украина
коррупция
партии
